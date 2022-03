La diplomazia non si ferma nemmeno durante la guerra, e nel contesto dell’invasione dell’Ucraina percorre strade sorprendenti. Il 31 marzo Sergej Lavrov, capo della diplomazia di Vladimir Putin, arriverà in India, vecchia conoscenza di Mosca che risale ai tempi sovietici.

Salvo che nel frattempo l’India si è riavvicinata agli Stati Uniti contro la minaccia cinese. Il risultato è un’acrobazia diplomatica in piena guerra in Ucraina: la Russia, amica della Cina, fa visita all’India, avversaria della Cina e presunta amica degli statunitensi. Lo so, può sembrare complicato, e in effetti lo è. La spiegazione è che le linee di frattura del nostro mondo non sono semplici come si potrebbe pensare davanti a quella che, vista dall’Europa, appare chiaramente come una guerra di aggressione russa in Ucraina.

Ma altrove la percezione è diversa, per due motivi. Prima di tutto, laddove noi siamo sconvolti dal ritorno della guerra in Europa, il resto del mondo non ha mai assistito alla scomparsa della guerra.

L’India, potenza nucleare con una popolazione di un miliardo e mezzo di persone, ha vissuto nel 2020 un grave scontro militare con la Cina, altra potenza nucleare e popolata anch’essa con un miliardo e mezzo di abitanti. Sempre in Asia, la guerra statunitense in Afghanistan si è conclusa solo lo scorso agosto, mentre la minaccia di un conflitto aleggia su Taiwan e sul mar Cinese meridionale.