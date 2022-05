Il 24 maggio, mentre Joe Biden incontrava a Tokyo i suoi alleati regionali, la Cina e la Russia hanno dato vita a una dimostrazione di forza inedita: alcuni bombardieri strategici dei due paesi, in grado di trasportare armi nucleari, hanno sorvolato la zona di identificazione della difesa aerea del Giappone. Immediatamente gli aerei militari sudcoreani e giapponesi si sono alzati in volo per tenerli a distanza.

Ufficialmente si è trattato solo di “manovre aeree” da parte dei due paesi e i velivoli non sono entrati nello spazio aereo giapponese. Niente di pericoloso, dunque. Ma è evidente che sia stato un gesto simbolico molto forte in direzione degli Stati Uniti e dei loro partner.

A questo punto bisogna capire la natura di questo simbolo e del segnale che Pechino e Mosca hanno voluto inviare sfidando il presidente statunitense in piena guerra in Ucraina. Sullo sfondo c’è un interrogativo che preoccupa gli occidentali: gli Stati Uniti devono affrontare una crisi unica o due crisi separate? Esiste un asse Cina-Russia? O si tratta di due guerre fredde distinte, una con Mosca e l’altra con Pechino?

Postura condivisa

Malgrado questa manovra aerea comune, oggi non esiste un’alleanza militare tra la Cina e la Russia. Ma c’è un atteggiamento condiviso. I due paesi, infatti, sono considerati “revisionisti”, ovvero contestano l’organizzazione mondiale che ritengono da sempre dominata dagli occidentali.

Tra Russia e Cina intercorrono scambi politici, militari ed economici che hanno continuato a rafforzarsi dopo il 2014, anno delle prime sanzioni occidentali contro Mosca a causa dell’annessione della Crimea.