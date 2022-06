Dall’inizio della guerra in Ucraina, quasi cento giorni fa, gli Stati Uniti hanno dato l’impressione di essere passati da un’assoluta prudenza a un’escalation nel sostegno militare garantito all’esercito ucraino, al punto tale che è emerso un dibattito tra alleati della Nato sugli obiettivi di guerra di Washington.

Come ricorderete, prima dell’invasione russa Joe Biden sembrava ossessionato dalla paura di scatenare la terza guerra mondiale. Questo ritegno sembrava essere svanito con l’invio di armi sempre più sofisticate e il voto recente a favore di un finanziamento da 40 miliardi di dollari per l’Ucraina, in parte in armamenti. È stato un balzo enorme nel coinvolgimento statunitense, evidentemente.

A quel punto era lecito chiedersi quale fosse il limite: il presidente degli Stati Uniti ha appena fornito la risposta. Biden, infatti, ha fatto sapere che non consegnerà all’Ucraina sistemi di lanciarazzi multipli a lunga gittata, cioè 250 chilometri, in grado di colpire il territorio della Russia. L’ha detto chiaramente in un testo pubblicato il 31 maggio dal New York Times. Consegneranno invece armi con una gittata di 80 chilometri. È un segnale inviato a Putin nella gestione puntigliosa della tensione crescente tra due potenze dotate di armi nucleari.

Grammatica della conflittualità

Statunitensi e sovietici ieri, russi oggi, sanno amministrare la loro tensione, nonostante le apparenze. Questo segnale sulle armi contribuisce alla gestione della tensione in un momento in cui la Russia moltiplica le dichiarazioni in merito a una “guerra totale” degli occidentali.

Nel momento più difficile della guerra fredda, durante la crisi dei missili a Cuba del 1962, i due imperi erano stati sull’orlo dello scontro nucleare, ma negli anni successivi hanno imparato a non spingere troppo in là i propri antagonismi. Esiste una “grammatica” della conflittualità tra Washington e Mosca che non è ancora scomparsa. È questa la grande differenza con i rapporti sino-americani, dove queste regole non esistono