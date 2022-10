Prima di tutto un po’ di storia. Il 14 febbraio 1945 il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt rientrava dalla conferenza di Jalta, in Crimea, dove aveva incontrato Stalin e Churchill per disegnare il mondo del dopoguerra. Quel giorno la nave su cui viaggiava, il Quincy, ricevette una visita insolita, quella del re Ibn Saud, fondatore della dinastia ancora oggi al potere in Arabia Saudita. Quell’incontro produsse il “patto del Quincy”, uno scambio tra il petrolio saudita e la protezione statunitense e uno dei pilastri fondativi della seconda metà del ventesimo secolo, l’epoca dell’oro nero.

Il patto del Quincy è essenziale per comprendere quello che accade oggi, con lo schiaffo che i leader sauditi hanno inflitto a Joe Biden, attuale presidente degli Stati Uniti, per cui Washington non nasconde la propria irritazione e prepara contromisure.

L’Arabia Saudita, alleato storico degli Stati Uniti, ha scelto di anteporre i legami con la Russia all’interno del cartello dei paesi esportatori di petrolio, l’Opec+, rispetto alle richieste di Washington. Il 5 ottobre i paesi dell’Opec+ hanno deciso di ridurre le quote di produzione di petrolio per mantenere alto il prezzo del barile di greggio, attorno ai cento dollari, in piena guerra ucraina e in un contesto segnato dall’aumento dei prezzi dell’energia.

Spartiti diversi

In questa vicenda troviamo due aspetti cruciali. Prima di tutto la dimensione petrolifera: dall’inizio della guerra in Ucraina i paesi produttori di petrolio ottengono guadagni da record grazie all’aumento dei prezzi. Questi paesi non vogliono ridurre i loro introiti in una fase in cui la richiesta di petrolio globale sta calando a causa del rallentamento dell’attività produttiva, soprattutto in Cina. Ridurre le quote di produzione fa salire il prezzo del petrolio. È quello che è accaduto il 6 ottobre.

Tre mesi fa Joe Biden si è recato in Arabia Saudita per chiedere ai leader sauditi di aumentare la produzione in modo da far scendere il prezzo durante la guerra in Ucraina. I produttori del Golfo, legati alla Russia all’interno dell’Opec+, hanno invece scelto di privilegiare i loro interessi e quelli della Russia, avversario degli Stati Uniti nel conflitto ucraino.