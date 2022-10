Il congresso sarà un’occasione per fare conoscere ai cinesi e al mondo gli orientamenti del partito e i cambi al vertice, mentre gli osservatori potranno valutare le minime inflessioni ideologiche e le possibili lotte tra clan, come accadeva ai tempi della cremlinologia sovietica.

Non esiste alcun dubbio sul fatto che Xi Jinping, numero uno cinese da dieci anni, otterrà un terzo mandato quinquennale, un fatto inedito nei 46 anni successivi alla morte di Mao Zedong. Xi ha eliminato la regola dei due mandati imposta da Deng Xiaoping, il grande leader dell’epoca successiva a Mao che aveva voluto impedire il ritorno degli uomini della provvidenza, spesso capaci di causare enormi disastri. Di conseguenza Xi potrà restare al potere per tutto il tempo che vorrà.

Dall’altro lato, però, Xi deve affrontare sfide complesse che lo indeboliscono e di cui spesso è una delle cause. La prima è rappresentata dal suo impegno politico al fianco di Vladimir Putin nella guerra catastrofica in Ucraina. Due settimane prima dell’invasione Putin e Xi hanno firmato a Pechino una dichiarazione di amicizia “senza limiti”, ma oggi la Russia di Putin è diventata motivo di imbarazzo e di perturbazione ostacolando i programmi di Pechino.

La seconda sfida riguarda l’economia: la Cina quest’anno farà registrare appena il 2,8 per cento di crescita, la metà rispetto all’obiettivo fissato dal governo e soprattutto al di sotto della media asiatica per la prima volta da più di trent’anni. Tra i motivi di questo rallentamento ci sono la politica “zero covid”, le conseguenze della guerra ucraina sull’economia mondiale ma anche le scelte ideologiche di Pechino a favore del settore statale e a spese di quello privato, in ambito sia nazionale sia estero. Tutti aspettano di vedere in che direzione si muoverà Xi il 16 ottobre.