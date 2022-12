È quello che è accaduto il 9 dicembre nelle montagne dell’Himalaya, in un punto di contatto lungo i 3.488 chilometri delle frontiera tra Cina e India. Le versioni dei fatti differiscono: il 13 dicembre ministro della difesa indiano ha accusato centinaia di soldati cinesi di aver oltrepassato la frontiera per attaccare una guarnizione indiana. Pechino, invece, afferma che sono stati gli indiani a bloccare il passaggio di una pattuglia cinese.

Ma la rivalità tra questi due giganti asiatici è più globale. I due paesi non riescono a superare la sfiducia reciproca nonostante diversi tentativi. Nel 2019 Xi Jinping e Narendra Modi sono stati immortalati in abbigliamento casual in un ambiente sontuoso per mostrare l’intesa tra i due paesi. Ma l’anno successivo i rispettivi eserciti si sono affrontati e in Asia è improvvisamente tornato il clima da guerra fredda.

L’aspetto più sorprendente in queste nuove tensioni è che la guerra in Ucraina ha cambiato la situazione. L’India si è rifiutata di condannare la Russia, vecchio alleato di epoca sovietica e principale fornitore di armi e idrocarburi. In questo senso New Delhi si è allineata con la Cina, principale partner strategico della Russia rispetto agli Stati Uniti. Ma tra amici e nemici il confine non è così netto.

L’India sembra determinata a giocarsi le sue carte. Il governo indiano si considera alla guida di una potenza emergente, laddove la Cina è ormai diventata un superpotenza, con i relativi aspetti positivi e negativi. New Delhi cerca di attirare gli investitori spaventati dal contesto politico cinese. Come la Apple, che ha installato una seconda base industriale in India.