In un mondo in cui il diritto cede sempre di più il passo ai rapporti di forza, quello che succede intorno alla Siria non dovrebbe sorprenderci. Dal 2011 il paese è stato il teatro di un dramma di portata storica, con la morte di centinaia di migliaia di persone che chiedevano solo la libertà, l’esodo di metà della popolazione, la distruzione delle città e lo smembramento del paese. Il tutto per permettere a un regime dispotico, quello della dinastia Assad, di restare al potere con l’aiuto principalmente di due potenze: la Russia e l’Iran.

Questo tragico bilancio ha trasformato il governo di Bashar al Assad in un paria nella regione e nel mondo. Da oculista, Assad si è trasformato in un implacabile tiranno quando ha preso il posto di un dittatore (suo padre), nel 2000. Ma ora la messa al bando di Damasco comincia a svanire in nome di una realpolitik che si accompagna a un’impunità imperante.

Tastare le acque

Gli Emirati Arabi Uniti, punta di diamante della “controrivoluzione” in Medio Oriente, hanno aperto la strada verso la normalizzazione ripristinando l’ambasciata a Damasco nel 2018 e accogliendo l’anno scorso Assad ad Abu Dhabi, in quella che è stata la sua prima visita in un paese arabo nell’arco di un decennio. La Giordania, paese vicino della Siria e un tempo sostenitrice discreta dell’opposizione siriana, ha modificato a sua volta l’atteggiamento nei confronti di Assad in modo significativo. Ora è il turno della Turchia, avversaria feroce di Assad in nome della lotta contro i curdi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ma anche della visione post-ottomana del presidente Recep Tayyip Erdoğan: Ankara sta tastando le acque di un possibile riavvicinamento con Damasco.