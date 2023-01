Potremmo parlare di routine di violenza a bassa intensità se solo il contesto politico non fosse così esplosivo, con un governo israeliano in cui i ruoli principali sono ricoperti da rappresentanti di un’estrema destra aggressiva, ostile a qualsiasi intesa con i palestinesi e sostenitrice delle maniere forti.

Il rischio evidente è quello di alimentare la radicalizzazione dei giovani palestinesi, a cui oggi non viene offerta alcuna prospettiva individuale o collettiva. Per questo si sono sviluppati gruppi armati che non sono necessariamente affiliati alle organizzazione storiche ma sono determinati a entrare in azione, malgrado un rapporto di forze smisuratamente favorevole a Israele.

Il 26 gennaio l’Autorità palestinese ha denunciato il silenzio della comunità internazionale, che non sa come rispondere alla nuova situazione politica nello stato ebraico.

Intanto nelle strade di Israele cresce un’opposizione: dal ritorno di Netanyahu, ogni sabato una folla considerevole si riunisce a Tel Aviv e in altre città per manifestare la propria ostilità ai progetti del governo. La settimana scorsa i manifestanti sono stati più di 150mila, un numero considerevole.