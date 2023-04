Per evitare che la Russia presiedesse il Consiglio di sicurezza sarebbe stata necessaria una rinuncia volontaria da parte di Mosca (e sarebbe stata un’enorme sorpresa) o in alternativa un voto da parte del Consiglio stesso, ma naturalmente la Russia può contare sul diritto di veto e non avrebbe mai lasciato passare una risoluzione simile.

Esercizio barocco È facile comprendere il turbamento dell’Ucraina nel vedere il suo aggressore presiedere per un mese l’istituzione che dovrebbe operare in favore della pace, un paese il cui capo dello stato è oggetto di un mandato d’arresto spiccato dalla giustizia internazionale per crimini contro l’umanità.

Eppure la vicenda è piuttosto banale. La Russia, infatti, non ha né tramato né imbrogliato per ottenere la presidenza. Semplicemente le regole del Consiglio di sicurezza, stabilite nel 1945, prevedono una rotazione mensile tra i quindici componenti. Ora è arrivato il turno di Mosca, e non è possibile mettere in discussione la cosa.

Il diritto di veto riservato ai cinque membri permanenti – Cina, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Russia – rappresentava una clausola di sicurezza per le potenze dell’epoca, ma in seguito si è rivelato una trappola, sia durante la prima guerra fredda con l’Urss sia nell’ultimo decennio, quando i rapporti con la Russia si sono incrinati.

Oggi l’Onu è politicamente paralizzata e in stato di “morte cerebrale”, per riprendere un’espressione ormai usata in altre occasioni. Solo le agenzie specializzate, come l’Aiea sull’energia atomica o il Pam per l’alimentazione, hanno un ruolo in Ucraina.

Come già accaduto nel 1945, è arrivato il momento di ripensare l’organizzazione del mondo dopo la guerra in Ucraina, per non permettere che un paese aggressore si trovi a organizzare i dibattiti sulla pace. Ma è difficile che ciò accada, anche perché è probabile che né Mosca né Pechino né tantomeno Washington vogliano delegare i poteri a un’istituzione che possa imporre loro qualcosa.

(Traduzione di Andrea Sparacino)