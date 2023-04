Il messaggio di Putin, invece, è molto più complesso. Visitando prima la regione di Cherson, nel sud dei territori annessi, e poi Luhansk, a nord, il presidente russo vuole far presente che Mosca non intende rinunciare alle sue conquiste dell’anno scorso, anche se non ne ha il pieno controllo.

I due schieramenti perseguono obiettivi diversi. Il presidente ucraino prepara la sua controffensiva di primavera, annunciata in anticipo per forzare la consegna di armi occidentali. I carri armati sono già arrivati, e alcuni paesi dell’Europa dell’est hanno fornito perfino aerei di fabbricazione sovietica.

Volodymyr Zelenskyj e Vladimir Putin non sono mai stati così vicini l’uno all’altro dall’inizio dell’invasione. Parlo in senso strettamente geografico: i due presidenti-nemici, infatti, hanno visitato la linea del fronte e lo hanno fatto sapere nella giornata del 18 aprile.

In quest’ottica emerge tutta l’ambiguità delle ipotesi di negoziato e mediazione avanzate dalla Cina, a cui si è aggiunto il Brasile di Lula. A questo proposito, vale la pena notare che il 18 aprile il capo della diplomazia russa Sergej Lavrov si trovava in Brasile, dove ha elogiato gli sforzi diplomatici del governo.

Questa apertura favorisce davvero un negoziato? La risposta è no. Per l’Ucraina, che non intende sacrificare nemmeno un millimetro di territorio dopo tutto quello che ha subìto nell’ultimo anno, si tratta di uno scenario evidentemente inaccettabile.

L’ambiguità risiede nel fatto che presentando un’offerta di mediazione in un momento in cui la Russia controlla ancora i territori occupati, si insinua che l’Ucraina sia l’ostacolo sulla via della pace perché non intende trattare prima di aver provato a invertire i rapporti di forza. Agli occhi dei paesi del sud la responsabilità della guerra ricadrebbe sull’Ucraina e sugli occidentali che l’hanno sostenuta.

La conclusione che possiamo trarre da tutto questo è che la guerra non è ancora vicina alla sua conclusione, perché chi parla di negoziati non ha in mano alcun elemento che possa innescare una reale trattativa. La presenza di Zelenskyj e Putin sui due lati della linea del fronte annuncia piuttosto un inasprimento dello scontro nella prossime settimane.

(Traduzione di Andrea Sparacino)