Tutta l’attenzione militare era concentrata sulla città contesa di Bakhmut e sull’attesa di una controffensiva ucraina e invece all’improvviso è arrivata la notizia di combattimenti dall’altra parte del confine, in territorio russo, nella regione di Belgorod.

Mosca accusa i commando ucraini di aver attraversato la frontiera per attaccare obiettivi russi, ma l’incursione è stata rivendicata da due organizzazioni russe antiputiniane, schierate dalla parte dell’Ucraina. I due gruppi hanno pubblicato alcuni filmati (impossibili da verificare) che mostrano cittadini russi in tuta mimetica a bordo dei veicoli blindati sottratti al nemico o mentre si vantano di aver abbattuto un elicottero.

Non è la prima volta che si verifica una simile incursione. A marzo c’erano stati combattimenti in villaggi situati a poche centinaia di metri dal confine, rivendicati dalle stesse organizzazioni. Stavolta la novità è l’annuncio della conquista di una località e dell’intenzione di creare una zona controllata da loro in Russia, un obiettivo che però sembra nettamente fuori portata.

Fili neri

I combattenti coinvolti appartengono a due gruppi che fanno regolarmente parlare di sé. Il primo è conosciuto con il nome di Corpi volontari russi, mentre l’altro è chiamato Legione libertà della Russia. I Corpi volontari russi sono considerati di estrema destra e li guida Denis Nikitin, un ex maestro di arti marziali. Della Legione libertà della Russia, invece, non si conosce l’affiliazione politica. Entrambe le organizzazioni sono state in passato incorporate nell’esercito ucraino, ma ormai sostengono di agire indipendentemente.

Malgrado le smentite di Kiev, sembra poco probabile che due gruppi così marginali abbiano potuto organizzare un’operazione simile senza il sostegno e il via libera dell’esercito o dei servizi segreti ucraini. In questo contesto è probabile che Kiev abbia ripreso i metodi adottati dai russi dall’inizio dei combattimenti in Donbass, nel 2014, quando forze teoricamente indipendenti erano in realtà addestrate e armate da Mosca.