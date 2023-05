Il posizionamento politico di Musk è argomento di dibattito. Dopo aver ammesso di aver votato per il democratico Joe Biden nel 2020, stavolta Musk sembra orientato verso i repubblicani, e a tal proposito ha dichiarato pubblicamente che preferirebbe “un presidente normale”. Non Donald Trump, dunque. Se ci limitiamo al versante conservatore dello scacchiere, DeSantis corrisponde abbastanza bene a questo profilo.

Cambio di profilo Il fondatore della Tesla e della SpaceX, che l’anno scorso ha comprato Twitter per 44 miliardi di dollari, è perfettamente in linea con la scelta di DeSantis. Il miliardario, infatti, ha dichiarato di voler trasformare Twitter nel fulcro della fine della mediazione, superando il ruolo dei mezzi d’informazione tradizionali.

La sorpresa non arriva dalla candidatura del governatore della Florida Ron DeSantis alle primarie repubblicane, ma dalle modalità dell’annuncio, arrivato la sera del 24 maggio. Nessun quadretto familiare e neanche una comunicazione sulla rete televisiva conservatrice Fox News. No: nel 2023, l’uomo nuovo della destra americana ha deciso di candidarsi sul social network Twitter durante una conversazione con il suo proprietario, il miliardario Elon Musk.

Spesso Musk è stato descritto come un libertariano, una corrente che sostiene la libertà assoluta dei cittadini rispetto allo stato. Sarà anche vero, ma l’imprenditore non ha mai rifiutato l’intervento di Washington e in particolare del Pentagono, senza il quale il suo programma spaziale, per esempio, non esisterebbe.

Inoltre intrattiene rapporti piuttosto ambigui con un’estrema destra americana che cerca spazio su Twitter. Appena estromesso da Fox News, il presentatore ultraconservatore Tucker Carlson ha annunciato che sarà attivo su Twitter.