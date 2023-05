Ma questa non è l’unica spiegazione, perché la regione presenta un’incredibile complessità religiosa e umana. L’Afghanistan e l’Iran sono due regimi islamici, ma la rivoluzione iraniana poggia sulla maggioranza sciita del paese, mentre i taliban, che hanno riconquistato il controllo di Kabul, sono sunniti e in maggioranza di etnia pashtun.

Scisma religioso L’Afghanistan nega e parla di motivazioni legate al clima. Si tratta di un problema sempre più ricorrente nel mondo: l’acqua si trasforma in una risorsa strategica per cui combattere.

Secondo l’Iran il regime che governa l’Afghanistan, il cui territorio si trova a monte, starebbe costruendo nuove dighe idroelettriche lungo il corso dell’Helmand. Questi cambiamenti influirebbero sulla portata a valle, in Iran, in una regione che già subisce gli effetti della siccità.

Come accade in tutti i conflitti, anche in questo caso esistono una causa immediata e ragioni più profonde. La causa immediata è l’acqua. Teheran accusa Kabul di aver violato un accordo del 1973 che regola il flusso del fiume Helmand, una fonte cruciale di acqua che scorre per oltre mille chilometri.

Lo scisma religioso non spiega tutto, ma non può essere ignorato. I video di propaganda dei taliban, che da giorni moltiplicano gli attacchi contro il regime iraniano, definiscono i leader sciiti “infedeli” e minacciano di prendere d’assalto Teheran. In passato i taliban sono stati regolarmente accusati di aggredire le minoranze in Afghanistan, in particolare la popolazione hazara che è in maggioranza sciita.

Dopo la vittoria dei taliban del 2021, l’Iran ha reagito con prudenza, cercando di trovare un equilibrio tra la difesa degli sciiti afgani e la necessità di stabilizzare i rapporti con i nuovi padroni di Kabul. Questo equilibrio, ora, sembra essere saltato.

La retorica guerrafondaia non si tradurrà necessariamente in uno scontro armato, anche perché i due paesi hanno i loro problemi interni da risolvere: i taliban non sono ancora riconosciuti dalla comunità internazionale e devono trovare il modo di governare un paese allo stremo, mentre l’Iran è sottoposto a dure sanzioni e deve contenere il movimento creato dalle donne che il regime non riesce a soffocare nonostante una feroce repressione.