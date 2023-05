Leggi non scritte L’impatto della vicenda è dunque innanzitutto politico, e questo era sicuramente l’obiettivo di chi ha organizzato il lancio di droni (pare fossero una ventina) in direzione di Mosca. L’Ucraina ha negato qualsiasi responsabilità, come aveva già fatto quando un drone era stato abbattuto sopra il Cremlino. Una smentita poco credibile, ma conforme alle leggi non scritte della guerra.

Una tattica simile aveva già funzionato l’anno scorso, quando Kiev aveva ribadito per settimane che avrebbe attaccato Cherson, nel sud, per poi recuperare ampi territori nel nordest. Sarà difficile ripetere due volte lo stesso trucco.

L’Ucraina alza la posta preparando la sua controffensiva in un contesto internazionale importante. I leader europei s’incontreranno in settimana in Moldova, sicuramente alla presenza di Volodymyr Zelenskyj, ma l’appuntamento decisivo per il conflitto arriverà con il vertice della Nato previsto per l’inizio di luglio a Vilnius. Tra consegne di armi, garanzie di sicurezza e coordinamento politico, l’Ucraina vorrà presentarsi in Lituania in posizione di forza. La partita, in questo senso, si gioca soprattutto sul terreno militare.

(Traduzione di Andrea Sparacino)