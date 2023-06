La situazione è stata riassunta adeguatamente da Kurt Campbell, coordinatore della politica per l’indo-pacifico dell’amministrazione statunitense. “La concorrenza intensa necessita di una diplomazia intensa se vogliamo gestire la tensione”, ha dichiarato alla vigilia della visita. Traduzione: statunitensi e cinesi devono imparare a essere in disaccordo senza rischiare di scatenare la terza guerra mondiale.

Un incontro non equivale certo alla distensione, perché il fossato tra Pechino e Washington è ormai troppo largo per essere colmato in poche ore di discussioni. Ma è altrettanto vero che il sostanziale silenzio tra le due superpotenze del pianeta – che non si parlano quasi più da sette mesi, ovvero dal vertice di novembre tra Joe Biden e Xi Jinping – era diventato preoccupante.

Nel fine settimana il segretario di stato statunitense Antony Blinken andrà a Pechino per incontrare i leader cinesi. È un fatto piuttosto significativo se consideriamo che la visita era prevista per febbraio ma era stata annullata a causa della vicenda del pallone spia cinese sui cieli degli Stati Uniti .

Stiamo davvero vivendo una nuova guerra fredda? Il paragone è calzante tranne che sul piano economico. Gli scambi tra Stati Uniti e Cina, infatti, sono immensi, mentre con l’Urss erano inesistenti. Da questa realtà deriva l’abusato concetto di “de-risking”, cioè la riduzione del rischio: l’idea è limitarsi a non dipendere dalla Cina per i prodotti delicati e di non fornirne a Pechino, a cominciare dal settore della tecnologia. Sul fronte opposto, i cinesi parlano di “autosufficienza”, ovvero della volontà di non dipendere dall’occidente.

Ma tutto questo non basta a scongiurare il rischio di un’escalation, soprattutto a proposito di Taiwan. Da questo pericolo emerge l’importanza degli incontri avviati nel fine settimana a Pechino. “Gli Stati Uniti sanno quello che bisogna fare per smorzare la tensione”, ha dichiarato in settimana il ministro degli esteri cinese Qin Gang. Un modo per addossare la responsabilità unicamente a Washington.

Per avere verificare la temperatura di questa visita bisognerà aspettare di vedere se Blinken sarà ricevuto da Xi. Nel fine settimana il numero uno cinese ha in programma un incontro con Bill Gates. Se riceverà il magnate ma non il ministro, sarà il segnale che la visita non sta andando per il verso giusto. Attendiamo nuovi sviluppi.

(Traduzione di Andrea Sparacino)