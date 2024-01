La storia ci insegna che quando un paese è in guerra, inizialmente la popolazione si stringe intorno al suo leader. Ma Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, è un caso a parte.

La sera del 6 gennaio migliaia di israeliani si sono riuniti nel centro di Tel Aviv e di altre grandi città per chiedere le sue dimissioni e la convocazione di elezioni anticipate. Oggi i sondaggi parlano di un gradimento di appena il 15 per cento per il primo ministro. Al momento nessuno dei principali alleati del paese si fida di Netanyahu, a cominciare dagli Stati Uniti e da Joe Biden.

Eppure, tre mesi dopo il massacro del 7 ottobre, compiuto da Hamas in Israele, Netanyahu è ancora al suo posto e non ha nessuna intenzione di mollare un potere che detiene da così tanto tempo da poter vantare il record come primo ministro più longevo della storia dello stato ebraico. Per costringerlo a uscire di scena dovrebbe verificarsi una rottura nella coalizione di governo, che può contare su una maggioranza di quattro seggi alla knesset, il parlamento israeliano.

La questione del destino del primo ministro è fondamentale sia per le operazioni militari nella Striscia di Gaza (e nel nord del paese contro Hezbollah) sia soprattutto per la gestione del dopoguerra, da cui Netanyahu non vuole essere escluso.