In un’intervista concessa il 9 marzo all’emittente americana Msnbc, Biden si è spinto addirittura oltre, denunciando la strategia militare di Netanyahu e il numero enorme di vittime civili a Gaza. “Tutto questo è contrario a ciò che rappresenta Israele”, ha concluso Biden. “È un errore, ed è per questo che chiedo un cessate il fuoco”.

La vicenda solleva una serie di interrogativi sul ruolo del presidente statunitense, sulla sua reale influenza e sulla sua reticenza a intervenire con decisione per cambiare le cose nella Striscia di Gaza.

Per capire la situazione bisogna tenere presenti due elementi. Il primo è che i rapporti tra Biden e Netanyahu non sono mai stati basati sulla fiducia. Già nel 2015 il primo ministro israeliano aveva aggirato l’amministrazione democratica (di cui Biden era vicepresidente) chiedendo direttamente al congresso di non ratificare l’accordo sul nucleare con l’Iran. I motivi di scontro non mancano nemmeno tra Netanyahu e i democratici. Il primo ministro israeliano prega per una vittoria di Donald Trump a novembre, sperando di essere ancora al potere quando si terranno le elezioni negli Stati Uniti.

Il secondo elemento da considerare è che Biden sta cercando un equilibrio tra il sostegno incrollabile e di lunga durata allo stato ebraico e la chiara ostilità nei confronti dell’attuale primo ministro. D’altronde non è facile sostenere un paese in guerra quando non si ha fiducia nei suoi leader. Il risultato è la ricerca di nuove strategie per evitare che Washington sia trascinata in situazioni che Biden non intende accettare.