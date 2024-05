L’accordo provocherà inevitabilmente l’ira di Mosca, che non intende permettere che le ex repubbliche sovietiche si avvicinino all’occidente. La Moldova alza la posta in un momento in cui un terzo del suo territorio è occupato dalle forze russe. La coraggiosa presidente del paese, Maia Sandu, ha scelto l’Europa e rifiuta di fare la minima concessione.

Sotto pressione da parte di Mosca, il governo georgiano non ha voluto tenere conto degli avvertimenti europei, secondo cui la legge rappresenterà “un ostacolo per la Georgia nella prospettiva europea”. Ma il governo ritiene che senza la nuova legge il paese rischierebbe lo stesso destino dell’Ucraina. Limitare le libertà per non rischiare di essere destabilizzati dalla Russia. Siamo arrivati a questo.

Il terzo paese è la Macedonia del Nord, una delle ex repubbliche jugoslave. La nuova presidente Gordana Siljanovska-Davkova ha prestato giuramento il 13 maggio dopo essere stata eletta da una larga maggioranza. Candidata di un partito nazionalista, Siljanovska potrebbe rimettere in discussione l’orientamento europeo seguito dai suoi predecessori. Le sue prime dichiarazioni hanno fatto scalpore, soprattutto in Grecia. La presidente, infatti, si è rivolta al suo paese chiamandolo solo Macedonia, e non Macedonia del Nord, nome concordato con Atene per evitare qualsiasi confusione con la Macedonia greca.

Con l’invasione dell’Ucraina, l’Unione ha capito che il suo destino si gioca anche alla sua periferia. Il potenziale destabilizzante dei Balcani e dell’Europa orientale è enorme. La Russia non è l’unica potenza coinvolta. Anche la Cina, la Turchia e l’Iran hanno individuato in queste aree un punto debole del continente che può essere sfruttato per i loro interessi.

Gli abitanti dei tre paesi condividono il desiderio di entrare a far parte dell’Unione europea, garanzia di prosperità e libertà. Tuttavia una parte della popolazione è sensibile anche alle sirene nazionaliste e populiste, spesso incoraggiate da Mosca.

L’Unione non può disinteressarsi del destino dei suoi vicini, quasi tutti candidati all’adesione. Tutti questi paesi sono al centro di una lotta che dipende largamente dall’esito della guerra in Ucraina. La Georgia è il migliore esempio di questa dinamica, con una popolazione che non intende rinunciare al suo “sogno europeo”.

(Traduzione di Andrea Sparacino)