La principale debolezza del discorso del capo del governo israeliano è la mancanza di una sua visione per il dopoguerra. O meglio, Netanyahu una visione ce l’ha: non cambierà niente. Anche se accettassimo la sua versione sulla natura di questo conflitto, sulle vittime civili e sulla sua lotta contro l’antisemitismo, l’assenza di un qualsiasi accenno al futuro dei palestinesi resterebbe comunque inammissibile.

Chiaramente nessuno si aspettava da Netanyahu la minima concessione agli appelli per un cessate il fuoco o alle accuse di crimini di guerra che lo riguardano, ma le sue risposte hanno evidenziato tutta la distanza tra un primo ministro che si sente una vittima assediata e il sentimento di orrore che domina nell’opinione pubblica mondiale di fronte a immagini come quelle del bombardamento di Rafah del 27 maggio.

Netanyahu rifiuta qualsiasi prospettiva di uno stato palestinese, proprio mentre tre paesi europei hanno appena compiuto il passo del riconoscimento ed esiste un forte consenso internazionale per la soluzione dei due stati. Il premier israeliano immagina solo un’autonomia temporanea per i palestinesi, ovvero un’occupazione eterna nella più completa illegalità. Come può Netanyahu sperare che una posizione del genere sia accettabile per milioni di palestinesi? Come può Israele sperare di raggiungere la sicurezza a cui aspira se non ci sarà mai una giustizia per l’altro popolo che vive in quel territorio?

Nel momento in cui un leader israeliano ha lasciato intendere che la guerra potrebbe durare ancora sette mesi, ovvero fino alle elezioni statunitensi, Netanyahu ha presentato un piano per Gaza che contraddice palesemente il suo alleato americano. Il primo ministro vuole mantenere il controllo della sicurezza di Gaza e, parole sue, avere “la possibilità di entrarci in qualsiasi momento” in caso di bisogno.