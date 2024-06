Inutile girare intorno alle definizioni: si tratta chiaramente di un’escalation. La sera del 6 giugno l’annuncio del presidente francese Emmanuel Macron nel corso di un’intervista televisiva ha fatto aumentare l’impegno francese in Ucraina. La presenza in Francia di Volodymyr Zelenskyj per le commemorazioni dello sbarco in Normandia del 6 giugno 1944 ha conferito alle parole di Macron un significato particolare.

Fornitura all’Ucraina di aerei francesi Mirage 2000-5 e soprattutto addestramento da parte di istruttori francesi in Ucraina di una brigata di 4.500 uomini: questi impegni si sommano a quello di otto giorni fa, quando Parigi aveva dato il via libera all’utilizzo dei suoi missili Scalp per colpire obiettivi militari in territorio russo.

A tutto questo possiamo aggiungere la fornitura di bombe di fabbricazione francese Aasm, utili per colpire a distanza e ormai utilizzabili dagli aerei Mig ucraini. In futuro a sganciarle saranno i Mirage. Anche in questo caso sarà consentito colpire in Russia.