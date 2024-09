Invece, al posto delle manette, Putin ha ricevuto un’accoglienza in pompa magna con tanto di guardia a cavallo, come da tradizione in Mongolia. Il paese, che in passato ha fatto parte della sfera d’influenza sovietica, ha una diplomazia legata alla propria geografia. Il territorio mongolo si trova infatti tra la Russia e la Cina, e il governo si preoccupa allo stesso tempo di non creare conflitti e di non farsi sottomettere da uno dei due vicini ingombranti.

Quello che è successo in Mongolia è la prova che la Corte penale internazionale non ha mezzi all’altezza delle sue funzioni, soprattutto in una fase in cui l’ordine mondiale è messo in discussione. Il tribunale è stato ideato nel 1998, in un momento di grande ottimismo sulla scia della caduta di Berlino. Le guerre in Jugoslavia e il genocidio ruandese avevano convinto la comunità internazionale che fosse necessario creare un’istituzione capace di giudicare i tiranni e dissuadere i potenziali despoti.

Ma il meccanismo è apparso difettoso fin dalle origini, perché paesi come gli Stati Uniti, la Russia, la Cina o Israele non hanno firmato il trattato di Roma. La giustizia, dunque, valeva e vale solo per gli altri, i “piccoli”. Davvero possiamo considerare morta l’idea di una giustizia internazionale? Non ancora, perché pur nella sua inefficacia – chiara in Mongolia – la Cpi ha quantomeno il merito di esistere.