Il 24 settembre, in occasione del suo ultimo discorso all’assemblea generale delle Nazioni Unite, Joe Biden si è calato nei panni del vecchio saggio che elargisce consigli al crepuscolo di una lunga vita. Biden ha ricordato che i momenti di disperazione del passato, sia per gli Stati Uniti sia per il mondo, sono sempre stati seguiti da giorni migliori.

È dunque un messaggio di speranza quello che il presidente degli Stati Uniti ha voluto lasciare mentre si avvicina alla conclusione della sua lunga carriera politica. Questo messaggio avrebbe potuto essere semplicemente toccante, se solo il mondo non fosse di nuovo in preda all’orrore della guerra, alle divisioni e alla disperazione. Gli Stati Uniti e il loro presidente, tra l’altro, non sono esenti da responsabilità per questa situazione.

Il discorso di Biden, sorta di testamento diplomatico, è apparso troppo vago in un contesto in cui il mondo vorrebbe che gli Stati Uniti assumessero posizioni più decise. Sul tavolo del presidente ci sono due questioni estremamente urgenti. La prima, naturalmente, riguarda il peggioramento della crisi in Medio Oriente, con il Libano che sprofonda nel caos e nella guerra. Gli Stati Uniti non sono onnipotenti, ma sono gli unici a poter avere un impatto sulla situazione. Eppure la sensazione di buona parte del mondo è che non stiano facendo abbastanza.