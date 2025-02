“Transazionale”: è questa la parola utilizzata più spesso per descrivere Donald Trump. Nelle ultime ore ne abbiamo avuto un esempio perfetto. Il presidente statunitense ha infatti suggerito che l’Ucraina potrebbe offrire i suoi metalli preziosi, le famose terre rare, come garanzia per il denaro e le armi che riceve da Washington.

L’idea ha suscitato una certa sorpresa. D’altronde eravamo abituati a un contesto in cui gli Stati Uniti giustificavano gli aiuti all’Ucraina sul piano dei valori, della libertà contro l’aggressione russa e via discorrendo. Ma con il nuovo presidente non funziona così. Tutto ruota attorno al cash, tutto ha un prezzo: perfino la lotta per la libertà.