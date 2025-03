A prima vista sembra che siano stati fatti passi avanti, ma si fa presto a scoprire che non è affatto così. Il 25 marzo, l’annuncio di un cessate il fuoco nel mar Nero e della sospensione degli attacchi contro le infrastrutture energetiche è stato accompagnato da una serie di condizioni poste da Mosca prima dell’entrata in vigore dell’accordo.

La trattativa sull’Ucraina è un gioco complesso, in cui nessuno dice la verità e dove a determinare l’esito della partita, più che il valore delle carte che ciascuno ha in mano, è la psicologia.

Kiev ha accettato un cessate il fuoco incondizionato per riaprire un dialogo con Washington, consapevole del fatto che la Russia non avrebbe fatto altrettanto. Mosca, dal canto suo, si sente forte perché capisce che l’amministrazione Trump vorrebbe ottenere un accordo a tutti i costi, alzando quindi il prezzo dell’accordo.

Quanto agli Stati Uniti, sono gli unici a non bluffare. La Casa Bianca moltiplica le concessioni alla Russia nella speranza di ottenere il successo diplomatico di cui Trump ha bisogno, ma in questo modo non fa che alimentare l’appetito di Putin, come conferma la sorprendente richiesta della cancellazione delle sanzioni finanziarie come condizione per la sospensione dei combattimenti.

La situazione non lascia presagire un’intesa in tempi brevi, soprattutto perché Washington tira in ballo accordi con la Russia che vanno ben oltre la questione ucraina (in fin dei conti di scarso interesse per gli Stati Uniti).