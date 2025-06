Da un lato ci sono gli eventi in corso in California, dall’altro la sua rappresentazione. E non è affatto la stessa cosa. L’invio della guardia nazionale e dei marines a Los Angeles, deciso da Donald Trump, ha creato uno scontro politico inasprito dai social network e dall’intelligenza artificiale. Oggi questa deriva è inevitabile, anche perché la posta in gioco, più che il controllo del territorio, è il cervello di milioni di cittadini-spettatori.

Da quando Trump ha deciso di passare all’azione, mentre le squadre dell’Ice (l’agenzia per il controllo delle frontiere) affrontavano la rabbia della popolazione per le loro retate contro gli immigrati irregolari, la battaglia è stata dominata dalle immagini e dai simboli. È una delle espressioni della guerra culturale in corso negli Stati Uniti.

Lo scontro si è immediatamente personalizzato: su un fronte abbiamo Trump, che si presenta come un duro, il salvatore dell’America profonda; sull’altro Gavin Newsom, il governatore della California che interpreta il ruolo del difensore della “democrazia in pericolo”, come ha dichiarato martedì. Newsom, nel frattempo, è diventato anche il paladino di un Partito democratico in crisi e alla ricerca di un eroe in vista delle presidenziali del 2028.