La speranza condivisa, comunque, era che la questione commerciale fosse chiusa. Ma non per Trump. Dopo aver imposto il 15 per cento di dazi supplementari sui prodotti europei, il presidente degli Stati Uniti vuole di più. Come al solito, ha scelto il suo social media per attaccare. Il bersaglio questa volta è la regolamentazione del digitale.

Appena un mese fa, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha concluso un importante accordo commerciale con Donald Trump. Una parte degli europei ha tirato quindi un sospiro di sollievo per aver evitato lo scontro con gli Stati Uniti, mentre altri hanno parlato di un’umiliazione per l’Unione europea.

Nel suo post, Trump pretende di far cancellare a tutti i paesi con tasse, leggi e regolamenti sul digitale quelle che lui definisce “misure discriminatorie”. È un ordine: chi non si piegherà al volere di Washington subirà nuovi dazi “consistenti”. Il messaggio minaccioso si conclude con queste parole: “Portate rispetto per l’America e le sue straordinarie aziende tecnologiche, altrimenti ne subirete le conseguenze”.

Trump non cita nessun paese in particolare, ma il bersaglio è evidentemente l’Unione europea, che è il primo mercato per i giganti della tecnologia statunitensi. Negli ultimi anni l’Unione ha stabilito una serie di leggi, eredità del passaggio del politico francese Thierry Breton alla Commissione europea, da cui è uscito l’anno scorso. Gli acronimi di queste norme che irritano la Silicon valley sono Dsa, Dma e Ai Act (che stanno per Digital markets act, Digital services act e Artificial intelligence act; regolano il mercato digitale, i diritti degli utenti e l’intelligenza artificiale).

A febbraio, in occasione della sua visita lampo alla Casa Bianca, il presidente francese Emmanuel Macron mi aveva confidato che durante un pranzo, il vicepresidente statunitense J.D. Vance aveva parlato di una cosa sola: la regolamentazione del digitale e il fatto che l’Europa se ne doveva sbarazzare. Vance è vicino ai cosiddetti “oligarchi della tecnologia”.