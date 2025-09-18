Da quando è tornato alla Casa Bianca Donald Trump ha sviluppato un metodo per le relazioni con il resto del mondo, che nella maggior parte dei casi funziona: prima impone dazi doganali proibitivi e poi tratta. Ma c’è un paese che non si lascia intimidire: la Cina!

Ogni volta che il presidente degli Stati Uniti pensa di aver ottenuto un successo, è costretto a modificare la sua posizione. All’inizio della settimana statunitensi e cinesi si sono ritrovati a Madrid per un negoziato commerciale e l’atmosfera era positiva. È stato trovato un accordo per consentire al social media TikTok di continuare a operare negli Stati Uniti sotto il controllo americano, e si è parlato della possibilità di una rara telefonata fra Trump e Xi, che potrebbe avvenire il 19 settembre.

Tuttavia il 18 settembre il Financial Times ha rivelato che la Cina ha proibito alle sue aziende di comprare semiconduttori prodotti dalla statunitense Nvidia, spegnendo l’ottimismo sulle trattative. Non è una notizia irrilevante. La Nvidia è la più grande azienda statunitense per capitalizzazione, oltre che la maggior specialista di chip per l’intelligenza artificiale. La scelta di Pechino mostra un’arte della trattativa molto sottile.