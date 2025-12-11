Nei due anni della guerra israeliana nella Striscia di Gaza, successiva alla strage del 7 ottobre 2023, l’organizzazione per la difesa dei diritti umani Amnesty international ha criticato soprattutto Israele. A dicembre del 2024 ha anche definito “genocidio” quello che lo stato ebraico stava facendo a Gaza, attirandosi le ire delle autorità israeliane.

Oggi Amnesty pubblica un rapporto che dimostra come l’organizzazione sia capace di denunciare le violazioni dei diritti umani a prescindere da chi ne sia responsabile. In questo caso si tratta di Hamas, il gruppo islamista palestinese che ha compiuto la strage del 7 ottobre e che ha ancora, due anni dopo, il controllo delle aree popolate della Striscia di Gaza.

Il rapporto è intitolato “Colpire i civili: omicidi, rapimenti e altre violazioni commesse dai gruppi palestinesi armati in Israele e a Gaza” e denuncia crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi da Hamas e da altre organizzazioni come la Jihad islamica. L’inchiesta si basa sui fatti del 7 ottobre e sulla sorte degli ostaggi israeliani rimasti nelle mani di Hamas (e di altri gruppi) fino alla liberazione dell’ultimo ancora in vita, a ottobre.

I fatti descritti nel rapporto non sono una scoperta: la maggioranza delle 1.200 vittime del 7 ottobre – più di 800, tra cui 36 bambini – erano civili. Il testo documenta le sevizie sessuali compiute quel giorno e durante la lunga prigionia nei confronti di alcune donne in ostaggio, e le torture subite da alcune delle persone rapite.

Il messaggio di Amnesty è che il diritto si applica a tutti, dai governi ai gruppi armati. È la stessa linea seguita dalla Corte penale internazionale quando ha emesso un mandato d’arresto sia contro i leader israeliani sia contro i vertici di Hamas. All’epoca la notizia aveva fatto scalpore. I difensori di Israele, a cominciare dagli Stati Uniti, non hanno accettato le accuse contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, tanto che Washington ha imposto una serie di sanzioni ai giudici della corte.