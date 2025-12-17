Le dichiarazioni recenti dei leader europei dimostrano fino a che punto il continente sia sotto pressione in diversi ambiti cruciali. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha fatto presente che se al Consiglio europeo del 18 dicembre non si arriverà a una decisione sull’uso dei beni russi per sostenere l’Ucraina, “la libertà d’azione dell’Unione europea per i prossimi anni sarà gravemente danneggiata”.

I 27 sono divisi sugli oltre duecento miliardi di dollari di denaro russo “congelati” in Belgio. Il presidente francese Emmanuel Macron ha invece sottolineato, in un articolo pubblicato sul Financial Times, che il surplus commerciale storico della Cina nei suoi scambi con l’Europa e il mondo “non è sostenibile”. “Proseguire su questa strada significa rischiare un conflitto commerciale molto pericoloso”, ha aggiunto Macron, proponendo alcune soluzioni in vista del vertice del 18 dicembre.

Ascolta | La puntata del podcast Il Mondo sugli asset congelati russi

Infine, il commissario europeo al commercio Maroš Šefčovič ha dichiarato che l’Unione “perderebbe la faccia” se in settimana non firma il trattato con il Mercosur. Secondo Šefčovič in ballo ci sono la credibilità e l’affidabilità dell’Europa. Anche in questo caso il Consiglio europeo sarà decisivo (con l’opposizione della Francia).

Su tutti questi temi l’Europa è divisa. I momenti decisivi, d’altronde, tendono a far emergere gli interessi divergenti. In passato l’ex presidente della Commissione europea Jacques Delors aveva definito l’Unione europea come “una macchina per produrre compromessi”, ma bisogna riconoscere che in alcuni momenti mettere in moto questa macchina risulta molto più difficile che in altri, soprattutto quando le decisioni sono prese in un contesto internazionale caratterizzato dagli stravolgimenti e in cui l’amministrazione Trump ha un atteggiamento ormai ostile nei confronti dell’Europa, illustrato senza mezzi termini nell’ultimo documento sulla strategia di sicurezza nazionale.