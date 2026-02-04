“Il 2025 può essere considerato come un punto di rottura”, scrive nell’introduzione del rapporto Philippe Bolopion, direttore generale di Human rights watch. Il 2025, non a caso, è l’anno del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Il rapporto sottolinea che il peggioramento è cominciato ben prima dell’avvicendamento a Washington, in particolare con le azioni della Cina e della Russia.

La constatazione dell’organizzazione con sede a New York fa venire i brividi: la democrazia nel mondo è tornata ai livelli del 1985, un’epoca in cui metà dell’Europa era sotto il giogo sovietico e una parte dell’America Latina era in mano ai generali. Insieme alla democrazia, anche i diritti umani hanno fatto un passo indietro.

I rapporti annuali delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani sono barometri dello stato del mondo. Quello pubblicato il 4 febbraio da Human rights watch, una delle più importanti, è particolarmente inquietante.

Tuttavia, un anno di Trump ha sicuramente aumentato i pericoli per il sistema mondiale che difende i diritti umani. La lista dei problemi emersi sotto il regno di Trump stilata da Human rights watch è lunga. L’amministrazione Trump, scrive Bolopion, “ha condotto un assalto generalizzato contro i pilastri della democrazia statunitense e contro l’ordine internazionale fondato sulle regole, lo stesso che gli Stati Uniti, pur con le loro incoerenze, avevano largamente contribuito a creare insieme ad altri paesi”.

Lo stesso vale per l’erosione della fiducia dell’opinione pubblica nelle elezioni. Da questo punto di vista il 2026 sarà un anno cruciale, con il voto di metà mandato previsto a novembre negli Stati Uniti. Per non parlare degli attacchi contro il sistema giudiziario, la libertà di espressione, i diritti delle donne e naturalmente contro gli immigrati, sottoposti a condizioni descritte nel rapporto come “inumane” e “umilianti”.

Sul piano internazionale, Human rights watch sottolinea che Trump ha “incoraggiato gli autocrati e indebolito gli alleati democratici degli Stati Uniti”. Il rapporto ricorda che il presidente si è addirittura vantato di non avere bisogno del diritto internazionale. In un mondo già colpito dalle guerre e dall’ascesa dei regimi autoritari, la presidenza Trump ha aggravato la crisi generale.