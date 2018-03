Le donne musulmane vincono la sfida della matematica

Ormai è una prassi: ogni volta che escono i risultati di un qualche rilevamento a livello mondiale, le donne del mondo musulmano sono in fondo alla classifica. Le afgane di solito occupano i posti più bassi dal punto di vista della partecipazione politica, le donne in Somalia e in Sudan hanno i livelli più bassi di accesso alle strutture sanitarie, in Iraq e in Siria sono costrette a sposarsi in giovanissima età e le donne pachistane assieme alle egiziane subiscono alti livelli di violenza domestica e misoginia generalizzata.

Anni di studi di questo genere hanno instillato in chi li legge una certa cautela, un certo grado di legittima critica, un’attitudine a prepararsi alla successiva delusione.

È stato perciò con grande piacere che mi sono imbattuta in una ricerca che ha ribaltato tutte le altre. Nel suo libro intitolato Fifty million rising, la sociologa Saadia Zahidi ha scoperto che in molti paesi musulmani tra le donne ci sono più laureate che altrove nei settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (Stem).

La necessità di emergere

Le percentuali sono impressionanti: in Iran le donne sono il 70 per cento di chi si laurea nelle discipline Stem; in Oman, in Arabia Saudita, in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti le donne sono il 60 per cento e in Algeria le donne sono più del 40 per cento di chi si laurea in materie scientifiche. Secondo Zahidi, questo è il risultato dei grandi investimenti compiuti in molti di questi paesi musulmani per migliorare l’accesso e l’istruzione delle donne in questi settori di studi.

Non che manchino gli stereotipi di genere o gli ostacoli tipici di società conservatrici e dominate dagli uomini: ma il fatto è che le donne sono sinceramente ambiziose e vogliono eccellere. In alcuni paesi come gli Emirati Arabi Uniti e la Giordania, le ragazze hanno molta più fiducia nelle loro competenze matematiche rispetto ai ragazzi della stessa età e allo stesso livello di studio. In contrasto con questi risultati, le donne sono il 18 per cento di tutti i laureati in informatica nelle università americane. Sempre negli Stati Uniti, alle superiori le donne sono solo il 27 per cento di coloro che affrontano l’esame di informatica.

Naturalmente ogni volta che il risultato di una ricerca è sorprendente arrivano le varie interpretazioni che cercano di svelarne il presunto mistero.

Alcuni analisti si sono chiesti come facciano le donne a superare le situazioni di svantaggio in cui vivono e i divieti che subiscono da parte delle famiglie o delle norme sociali. La risposta, in questi casi, andrebbe cercata in ciò a cui le donne aspirano.

Una stabilità economica

Secondo un’altra ricerca pubblicata dalla rivista Psychological Science, le donne che vivono in paesi caratterizzati da profonde diseguaglianze di genere scelgono studi nell’area Stem perché desiderano “il modo più sicuro” di guadagnare uno stipendio. Questo modo sicuro passerebbe da una professione fondata sulla scienza o sulla matematica.

Il punto quindi non sarebbe l’abilità o il talento naturale. Analizzando dati provenienti da 67 paesi, i ricercatori hanno scoperto che le ragazze ottengono gli stessi risultati o sono migliori dei ragazzi negli indicatori con cui si misura il rendimento in matematica e che avrebbero potuto frequentare corsi di matematica di livello universitario se avessero scelto di iscriversi.