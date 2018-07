Le donne afgane sono state tradite da chi doveva liberarle

Il cambiamento tuttavia non si è verificato. Secondo un rapporto pubblicato dalla Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama), le donne afgane hanno ancora un ridottissimo accesso alla giustizia, spesso non riescono a essere risarcite e i “reati d’onore”, anche se denunciati, raramente sono puniti. Il rapporto dimostra in particolare che meccanismi come la “mediazione” e la pressione a non sporgere una denuncia ufficiale trattano crimini come l’aggressione sessuale, la violenza domestica e il tentato (o compiuto) omicidio alla stregua di “questioni di famiglia”.

Il codice ha eliminato inoltre il provvedimento risalente al 1976 in base al quale gli uomini che uccidono le mogli o le donne o le sorelle con delitti “d’onore” possono essere condannati a non più di due anni di carcere. In base alla nuova legge, questi reati devonro essere puniti come tutti gli altri omicidi.

Le leggi ci sono. L’Afghanistan è un paese firmatario della Convenzione per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’articolo 22 della costituzione afgana stabilisce l’uguaglianza tra uomini e donne, la parità di doveri e di trattamento davanti alla legge. Una legge nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata approvata nel 2009. Quest’anno il codice penale del 2018 ha incluso un intero capitolo dedicato all’eliminazione della violenza contro le donne. Ha proibito l’uso delle donne nei casi di badal, quando cioè le famiglie contrapposte da una faida si scambiano le mogli per risolvere una controversia.

La guerra in Afghanistan, a voler credere almeno un po’ alla propaganda che l’ha preceduta, è stata combattuta per queste donne. Per riprendere le famose parole usate da Laura Bush dopo l’11 settembre e prima dell’inizio dei bombardamenti, il piano era quello di liberare le donne afgane. I burqa sarebbero spariti e si sarebbe affermata l’uguaglianza di genere. Le migliaia di soldati americani e le migliaia di operatori umanitari americani avrebbero fatto accadere tutto questo.

Le conseguenze sono prevedibilmente pesantissime per le donne. Una dopo l’altra, le donne intervistate per il rapporto hanno raccontato di denunce mai presentate, mediatori esplicitamente schierati a favore degli uomini e di una tendenza generale che continua a sollecitare il ricorso ai meccanismi tradizionali di risoluzione delle dispute, che solo in pochissimi casi prevedono una vera punizione per gli uomini colpevoli.

Forse nei primi mesi è sembrato addirittura che la strategia per l’uguaglianza basata sui soldi e le bombe potesse funzionare. Qualsiasi progetto che coinvolgeva donne afgane riceveva generosi finanziamenti. Esistevano progetti per vendere all’estero quello che producevano, progetti di formazione per questa o quell’attività artigianale, progetti per case di accoglienza delle vittime di violenza domestica, per scuole e per ambulatori.

Stando al numero di questi progetti e agli sforzi per attuare le leggi, il cambiamento sembrava imminente. Alla fine di tutti i supplizi, una volta andati via i taliban afgani e istituito il regno della democrazia, sarebbe nato un nuovo Afghanistan, in cui le donne non sarebbero state più considerate come scarti, da scambiare o torturare secondo i desideri dei loro “proprietari” maschi.

Tutto questo si fondava su un presupposto. L’esercito di operatori umanitari e soldati che avanzava arrancando, cercando di costruire il nuovo Afghanistan, si basava su una separazione cruciale, che giustificava la loro presenza.

La cultura tradizionale afgana, inevitabilmente in mano agli uomini afgani, era intrinsecamente ostile alle donne. Le donne afgane dunque non erano solo vittime di interpretazioni oscurantiste della religione applicate dai taliban, ma anche della loro cultura. Salvare le donne afgane significava riscattarle dalla loro cultura. Le conseguenze di questo assunto emergevano ogni volta che veniva attuato un qualsiasi programma.