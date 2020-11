L’effetto di cancellazione storica operato sia in epoca coloniale sia in quella postcoloniale è tale che oggi le ragazze e le donne in Pakistan sanno poco o nulla delle pioniere del femminismo. Le attuali intossicazioni nazionalistiche puntano a dividere tutto in base alle linee di un confine tracciato dai britannici e non corrispondente agli effettivi raggruppamenti delle moltissime identità del subcontinente. Tanto in India quanto in Pakistan persistono i tentativi di leggere le attuali divisioni e delusioni alla luce di un passato storico. Ci troviamo così con una storia piena di buchi, enormi omissioni e vistose cancellature nei punti in cui avremmo dovuto trovare le storie della gente.

Tenuto conto del fatto che quelle di India, Pakistan e Bangladesh sono società patriarcali, ne consegue che le storie di queste terre ripescate dal passato e proposte a popolazioni che non hanno idea del passato siano storie al maschile. Pullulano di eroi, leader, poeti e scrittori, uomini che hanno pronunciato discorsi memorabili e uomini che si sono opposti ai britannici; trovare le storie delle donne è molto più difficile.

Le donne però erano presenti e si davano da fare. Nel suo saggio Feminist inheritance and foremothers: the beginnings of feminism in modern India, la storica Padma Anagol approfondisce la storia delle donne del Maharashtra, in India. È affascinante vedere come queste coraggiose donne di fine ottocento avessero rifiutato di sottomettersi alle società patriarcali in cui vivevano. Il loro attivismo a favore delle riforme era poi oggetto di pesanti critiche da parte dei colonizzatori occidentali, convinti che l’India fosse un luogo arretrato e non civilizzato. Alcune di queste lotte sono avvenute nel contesto più ampio dei movimenti sociali per le riforme a cui hanno partecipato persone di tutte le religioni. Dal punto di vista di Angol, quei contesti riformisti sono stati i precursori dei femminismi attivi oggi nel subcontinente.

La volontà di opporsi

Alla fine degli anni trenta Lakshimibai Tilak fu una delle prime donne indiane a scrivere la sua autobiografia. Tra le storie racconta anche quella del nonno impiccato nel 1857 dopo aver partecipato alle rivolte contro i britannici. Nata nel 1868, Tilak fu data in sposa molto giovane a un poeta di lingua marathi incline a capricci ed eccentricità che lo portavano a fuggire e a non occuparsi del sostentamento della famiglia. Probabilmente proprio per queste vicende personali Tilak si era battuta per l’indipendenza finanziaria ed economica delle donne. Lei stessa cercò di diventare infermiera, un mestiere che purtroppo fu costretta ad abbandonare per prendersi cura della famiglia.

Altrettanto piena di energia è stata Rakhmabai Raut, anche lei diventata presto moglie ma che rifiutò di lasciare la casa di famiglia per andare a vivere con il marito. Anche quando quest’ultimo la trascinò in tribunale, all’età di 19 anni, Rakhmabai si rifiutò di seguirlo, denunciando la sua mancanza di istruzione e la sua vita disonesta. Il tribunale britannico diede ragione a Rakhmabai, stabilendo che lei non era obbligata ad andare a vivere con il marito perché il matrimonio era stato combinato quando lei era una minorenne e non era mai stato consumato. La decisione provocò un’ondata di sdegno in tutta l’India, dove erano frequenti i matrimoni tra minorenni e non si era mai sentito parlare dell’eventualità di chiedere il consenso delle parti. Gli indù si sentirono particolarmente offesi dall’applicazione dei concetti di consenso e consumo delle nozze, perché ai loro occhi un matrimonio è un sacramento valido per l’eternità e non un contratto destinato a durare una sola vita.