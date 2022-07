Le persone si riversano a Disneyland di Orlando, in Florida, come ogni estate. L’allentamento delle norme sulla pandemia spinge i turisti a sentirsi molto più a loro agio nell’interagire con gli altri nei luoghi affollati. Ma alcune sorprese attendono coloro che si avventurano fin lì. La carenza di manodopera negli Stati Uniti fa sì che il paese abbia qualche milione di posti di lavoro in più rispetto ai lavoratori disposti a svolgerli.

A Disneyland questo ha significato la chiusura delle attrazioni e la disponibilità limitata dei ristoranti, semplicemente perché non ci sono abbastanza persone per lavorarci. Secondo Disneyland le carenze peggiori si avvertono nell’intrattenimento dal vivo e nell’ospitalità, settori che sono stati lasciati a bocca asciutta dal mercato delle assunzioni postpandemia.

Non è solo un problema di Disneyland. In tutti gli Stati Uniti i cittadini sono testimoni di un fenomeno mai sperimentato prima. I fast-food stanno chiudendo le corsie dei drive-through perché non c’è più gente per lavorarci. Nelle maggiori catene di supermercati, come Walmart e Target, le casse in uscita sono state ridotte a una o due, mentre centinaia di clienti aspettano in fila il loro turno. E il problema è ancora più grave per i piccoli imprenditori, alcuni dei quali hanno chiuso completamente la loro attività perché non sono riusciti a mantenere il personale.

Occupazione di corto respiro

La camera di commercio degli Stati Uniti, descritta come “la più grande organizzazione imprenditoriale del mondo”, ha affermato che “durante la rimodulazione conseguente alla pandemia, i lavori che richiedono una presenza di persona e che tradizionalmente hanno salari più bassi, hanno avuto maggiori difficoltà a trattenere i lavoratori. I settori del tempo libero, dell’ospitalità e della vendita al dettaglio, per esempio, hanno registrato i tassi d’abbandono più elevati dal novembre 2020, costantemente superiori al 4,5 per cento”.

Le cose non vanno molto meglio nel Regno Unito. Nelle ultime settimane sono circolate su internet foto inquietanti di Heathrow piena di enormi pile di bagagli abbandonati. Alcuni dei passeggeri che hanno dovuto attraversare l’aeroporto hanno riferito di non essere riusciti a recuperare i bagagli per cinque o sei giorni. Ma stiamo parlando, in realtà, dei fortunati che sono almeno riusciti a prendere il loro volo. All’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi le persone devono mettersi in fila per più di tre ore prima del volo per riuscire a superare i controlli di sicurezza. Semplicemente non ci sono abbastanza guardie di sicurezza per far avanzare le file a un ritmo ragionevole.