Altri modi di essere Eppure le persone, che in molti casi in teoria dovrebbero essere femministe, continuano a uscirsene con raccapriccianti “e se”? A loro rispondo: le donne trans non rappresentano una minaccia per le donne cisessuali (che si riconoscono nel genere con cui sono nate) e il femminismo è una sottocategoria della lotta per i diritti umani, il che significa che, mi dispiace, ma non puoi essere femminista se non sei a favore dei diritti umani di tutti, e in particolare dei diritti umani delle altre donne.

Osservando l’esplosione di transfobia nella destra americana e in una parte non collocabile della società britannica, ho ripensato alla mia esperienza. San Francisco è stata per quasi un secolo una città rifugio per persone dissidenti, ribelli e queer, perciò penso di aver vissuto tutta la mia vita da adulta in un posto con il numero di persone trans pro capite più alto del mondo.

Qui sono andata per la prima volta in un locale gay a 14 anni, con un uomo gay che è stata la persona più gentile incontrata nella mia adolescenza. Anche le sue amiche drag queen erano gentili e una quarantina di anni più tardi posso dire che la mia vita dentro e vicino alla comunità queer è stata in larghissima misura un’esperienza di grande gentilezza. Di gentilezza e liberazione, perché tutte queste persone mi hanno fatto capire che il genere è quello che ti sei scelta e che la biologia non è un destino, e questo mi è stato davvero di aiuto.

La seconda ondata di femminismo aveva prodotto il progetto sulla neutralità di genere per bambine e bambini del 1972 Free to be… you and me (un album di canzoni e un libro illustrato) che, vorrei sottolineare, non era intitolato “Free to be me but I get to define you” (libera di essere me stessa, ma dico io cosa sei tu). All’epoca pensavamo davvero il genere fosse binario e definito dai genitali; nei decenni successivi la scienza si è fatta più intelligente e adesso sappiamo che il genere è una complessa interazione tra cromosomi, ormoni, caratteristiche sessuali primarie e secondarie e altre cose, alcune nel cervello e non nelle mutande, e anche che un numero rilevante di persone nasce intersessuale, che ad altre viene attribuito il genere sbagliato alla nascita e che le categorie di maschile e femminile non sono mai state impermeabili l’una all’altra.

Culture di tutto il mondo, dai nativi americani all’India, hanno sempre riconosciuto altri modi di essere definiti in base al genere. Questa complessità e fluidità può essere una benedizione e il femminismo l’ha fatta propria chiedendo che la categoria di donna non fosse definita in modo così rigido da ruoli, rapporti, sembianze fisiche e limiti imposti alle scelte che abbiamo a disposizione.

A questo punto della mia vita ho amiche transessuali e amiche non binarie, amici e amiche bisessuali, gay e lesbiche che sono poete e fotografe, medici e infermieri, attiviste per il clima e professori e storici e un sacerdote buddista gay che è anche una sorella della perpetua indulgenza, e tutte parlano di aspetti di San Francisco di cui sono fiera. Non sto parlando a nome di nessuna di loro; tante persone queer e transessuali hanno già preso la parola con molta eloquenza, ma forse c’è una cosa utile che una donna etero cisessuale può dire alle altre donne cisessuali, e quella cosa la dirò da irriducibile femminista: la più grave minaccia alle donne, etero o no, cis o no, sono sempre stati e sempre saranno gli uomini eterosessuali e il patriarcato.

Profondo fraintendimento

Ogni categoria è permeabile e ci sono eccezioni a ogni regola, ma è proprio da qui che ha origine gran parte della violenza contro le donne in forma di stupro, violenza domestica, molestie e assassinio. Una delle paure davvero bizzarre connesse alle donne transessuali è che siano uomini che fingono di essere donne per fare cose orribili ad altre donne, ma si tratta o della paura di uomini etero cisessuali che fanno di continuo cose orribili alle donne in tutto il mondo, nel qual caso il problema sono comunque gli uomini etero, o di un profondo fraintendimento su cosa siano le donne transessuali. E sì, gli uomini che vogliono fare del male alle donne potrebbero travestirsi da donne, ma potrebbero anche far finta di essere operai o addetti al pronto intervento per entrare nelle nostre case, tutte cose che in realtà hanno fatto, e non per questo abbiamo ancora messo al bando gli operai o gli addetti al pronto intervento.

Da ragazza dovevo affrontare infinite molestie per strada e minacce provenienti da uomini etero, e tiravo un sospiro di sollievo quando arrivavo nel Castro district, perché era l’unico posto in cui mi sentivo al sicuro. Ripensando agli ultimi quarant’anni, penso di aver trascorso moltissimo tempo con persone transessuali nei bar e nei locali, alle feste di strada e nelle manifestazioni (e sì, anche nei bagni pubblici), senza nemmeno accorgermene, e il punto è proprio questo. Ok, nel 2015, nell’ultima serata trascorsa al Lexington club, l’ultimo bar di San Francisco, piano piano mi sono resa conto che molti dei bei giovanotti tra la folla erano uomini transessuali.

Il genere non è un costume di Halloween

Il patriarcato vorrebbe un genere fisso e gran parte della sua violenza rappresenta una punizione nei confronti di donne che non sono abbastanza sottomesse, di uomini che non sono abbastanza etero e di chiunque altro cammini fuori dal seminato. Non è una coincidenza il fatto che la destra americana sia ossessionata dai muri di confine, dalle nette definizioni di genere e dalla discriminazione razziale per far stare gli altri al loro posto. E poi non posso credere che stiamo davvero parlando della questione dei bagni pubblici, che in questo continente è decisamente un argomento usato dalla destra per alimentare la sua base. Ho usato i bagni pubblici in questa città eccezionalmente diversificata dal punto di vista del genere più o meno per quarant’anni, e ho anche letto i giornali locali e nazionali, inoltre conosco tantissimi insegnanti e genitori di alunni e in tutto questo tempo non ho mai sentito, letto, e meno che mai visto un incidente in cui una donna o una ragazza transessuale abbia provocato in un modo o nell’altro fastidio in un bagno per donne, e nessuno qui si preoccupa di questo. Nell’anno di nostra signora 2020 nel Regno Unito la questione dei bagni pubblici suscita ancora un gran clamore.

Quando c’è tanta violenza reale contro le donne è triste sprecare tempo parlando di una ipotetica, presunta violenza immaginaria che potrebbe accadere in via del tutto teorica. Le donne transessuali non rappresentano una minaccia per le donne cisessuali, ma siamo noi a rappresentare una minaccia per loro se le emarginiamo e le facciamo diventare delle paria (e insistere affinché usino il bagno degli uomini le mette seriamente in pericolo). Le donne transessuali corrono molti pericoli perché la non conformità di genere è punita in moltissimi modi quando parliamo di patriarcato, e il numero di donne transessuali nere uccise, di solito da uomini cisessuali, è spaventoso.

C’è anche una gran discussione su giovani che scelgono di essere transessuali e che potrebbero cambiare idea. Sono sicura che esistono. Però sappiamo anche che sono rari e che le persone non si provano un genere come se fosse un costume di Halloween, perché per loro non è facile. Sappiamo tutte che essere etero e cisessuali è la cosa più semplice da fare e quella che ci viene suggerita da tutti, e se qualche ragazza è intimorita dalla prospettiva di essere donna in un regime di patriarcato la cosa da aggiustare è il patriarcato. Il che richiede un’ulteriore dose di femminismo.

Un’altra cosa che so è che in passato molte persone il cui sesso che gli era stato assegnato non corrispondeva alla loro identità di genere non riuscivano a trovare la possibilità o il coraggio di affrontare la transizione se non quando erano molto in là con gli anni, e che spesso prima di quel passo le loro vite erano tremendamente infelici. Molte ci hanno scritto dei libri, perciò chiunque abbia voglia di sapere può documentarsi.