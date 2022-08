Un nuovo capitolo Pensate che stia esagerando? È un’accusa che mi è stata già rivolta in passato . Ma abbiamo visto cosa succede quando milioni di americani perdono la fiducia nelle istituzioni cardine della nazione. Abbiamo visto cosa succede quando milioni di americani si convincono che i loro leader siano illegittimi. Abbiamo visto cosa succede quando milioni di americani sono manipolati fino a credere che Trump soffra per difenderli, che un attacco contro Trump sia un attacco contro di loro, contro la loro identità, le loro idee e il loro senso di sovranità. E ho paura che tutto questo stia per ripetersi.

Probabilmente perché questo paese si sta avvicinando a un livello di violenza politica mai visto dopo la guerra civile. Per chiunque abbia trascorso un po’ di tempo negli spazi fisici e virtuali della destra americana questo fatto è evidente. Andate a una fiera delle armi. Visitate una chiesa di destra. Partecipate a un raduno di Trump. A prescindere dalle circostanze, le profezie sul giorno del giudizio si ripetono costanti. E fanno paura. In qualunque momento e in qualunque luogo mi sia capitato di sentire parlare di scenari di un conflitto imminente, la premessa era sempre un presunto abuso di potere, nella maggior parte dei casi commesso dai democratici attraverso la strumentalizzazione delle agenzie federali per prendere di mira i loro avversari politici. Mi sono sempre allontanato da queste esperienze con un pensiero ricorrente: se gli Stati Uniti sono una polveriera, un passo falso del governo (reale o percepito) potrebbe accendere la miccia.

Se Donald Trump ha commesso reati mentre abbandonava la Casa Bianca dovrebbe ricevere lo stesso trattamento di qualsiasi altro presunto criminale. Il motivo è semplice. Come disse John Adams, il nostro è un governo delle leggi, non un governo degli uomini. Nessuno, nemmeno un presidente, è al di sopra della legge.

Di sicuro vale la pena ricordare come Trump, che da tempo si presenta come una vittima di persecuzioni politiche, abbia minacciato di mandare in galera la sua avversaria Hillary Clinton durante tutto il corso della campagna elettorale del 2016, con slogan come “rinchiudetela” scanditi nei raduni in tutto il paese (i repubblicani non hanno battuto ciglio quando l’Fbi ha annunciato un’indagine su Clinton a pochi giorni dalle elezioni). Durante quella campagna elettorale – mentre viaggiavo per il paese parlando con gli elettori repubblicani nella speranza di capire il fenomeno Trump – ho cominciato a sentire parlare di guerra civile. Quelle conversazioni erano sconvolgenti. La gente parlava senza pudore della possibilità di ammassare armi. Molti si preparavano al giorno in cui la violenza sarebbe diventata inevitabile.

Ricordo di aver parlato con Lee Stauffacher, veterano della marina di 65 anni, in occasione di un raduno di Trump in Arizona. “Ho visto questo paese deteriorarsi, trasformarsi dall’America dello stato di diritto che amavo in un paese in cui alcune persone sono al di sopra della legge”, mi aveva confessato. “Hillary Clinton è al di sopra della legge. Gli immigrati clandestini sono al di sopra della legge. I giudici hanno smesso di applicare le leggi con cui non sono d’accordo”.

A quel punto Stauffacher mi ha parlato del suo amore per le armi da fuoco e del suo disprezzo per il Partito democratico. “Vogliono trasformare l’America in un paese comunista. Ma dovranno passare sul mio cadavere”.

Presidente di guerra

Dopo la vittoria di Trump, per qualche tempo, questo genere di retorica ha perso intensità. Poi però è arrivata l’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sull’ingerenza russa nelle elezioni e sulla possibile collusione, con l’arresto di alcuni alleati del presidente. In seguito c’è stata la prima procedura d’impeachment a carico di Trump. Quando è partita la campagna per la sua rielezione, Trump si presentava ormai come un presidente di guerra, impegnato al fronte di una battaglia campale tra i patrioti americani e lo “stato profondo” composto dai prepotenti del governo che volevano imporre la conformità e mettere a tacere il dissenso.

Il 18 dicembre 2019, il giorno in cui è arrivato il primo impeachment, Trump ha pubblicato su Twitter una foto in bianco e nero in cui puntava l’indice contro la telecamera. “Non ce l’hanno con me. Ce l’hanno con voi”, si leggeva nella didascalia. “Io sono solo un ostacolo”.

Nel 2020, quando ho ripreso il mio viaggio nel paese per tastare il polso della base repubblicana, mi sono accorto di un cambiamento. L’aggressività era la stessa del 2016, così come le promesse di giustizia sommaria. Ma laddove nel 2016 quelle dichiarazioni erano disordinate (radicate nel risentimento verso la sinistra, nell’opposizione rispetto a un certo approccio politico o in un malessere generale davanti a un paese non più riconosciuto) le nuove minacce mi sono sembrate più precise e mirate. Le persone che ho intervistato mi hanno ripetuto tutte la stessa storia: c’era stato un piano per sabotare la presidenza di Trump fin dall’inizio e ora c’era un nuovo piano per impedirgli di ottenere un secondo mandato. L’intero apparato governativo – funzionari sanitari, burocrati, amministratori elettorali locali – faceva parte del complotto. L’obiettivo era rubare la presidenza a Trump, e di conseguenza a loro.

“Cercano di imbrogliarci fin dall’inizio”, mi ha detto Deborah Fuqua-Frey fuori di uno stabilimento Ford nel Michigan visitato da Trump nei primi giorni della pandemia. “Prima c’è stato Mueller, poi la Russia. Secondo te è un caso che dopo il fallimento dell’impeachment sia arrivato subito questo virus?”

Le ho chiesto di spiegarsi meglio.

“È colpa dello stato profondo. È un atto di terrorismo domestico da parte del Partito democratico”.