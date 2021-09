Ero bambino, poi adolescente, quando la Jugoslavia si è sciolta in un bagno di sangue. Mentre Slobodan Milošević, comandante supremo dell’esercito del Male, tentava di distruggere il mio paese, io crescevo come individuo e come essere pensante. Credo di poter parlare a nome di tutti i miei coetanei nati negli anni settanta quando dico che aver vissuto durante la guerra in Jugoslavia ha influito su di noi in modo decisivo, determinando ciò che siamo diventati e diventeremo.

Di solito si descrivono quegli anni usando l’espressione “dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia”. Ma sarebbe più corretto parlare di “un susseguirsi di omicidi crudeli e sleali compiuti per i motivi spregevoli”. L’inizio della strage è generalmente collocato nel 1991, quando Slovenia e Croazia uscirono dalla Jugoslavia e cominciarono i conflitti armati. Personalmente mi trovo più d’accordo con Srđa Popović, attivista e uomo politico serbo, che ha saputo interpretare forse meglio di chiunque altro quegli orrori. Secondo Popović, la fine della Jugoslavia cominciò il 28 settembre del 1990, giorno in cui la Serbia di Milošević adottò la propria costituzione, scindendosi ufficialmente dalla Repubblica Federale. Con quella decisione, la Serbia si autoproclamò una nazione indipendente e sovrana, e smise di rispettare l’ordinamento giuridico della Jugoslavia. La Serbia fu, di fatto, il primo paese a uscire dalla Jugoslavia: un avvenimento che passò inosservato nel caos di quel periodo tormentato, mascherato dalla propaganda di Milošević, che diceva di voler preservare lo stato federale. In realtà il suo piano era lanciare una guerra allo scopo di creare una Grande Nazione Serba e diventarne l’unico leader.

All’epoca avevo 14 anni, andavo alle scuole medie. Il mondo che avevo appena cominciato a conoscere, basato su un sistema socialista che sembrava solido, stabile e destinato a durare per sempre, stava implodendo. All’improvviso tutto quello che avevo imparato a scuola non serviva più a nulla, tutto era distrutto, bruciato e insanguinato, e dal fuoco e dal sangue era nato qualcosa di nuovo, una creatura deforme e molto più spaventosa del mostro di Frankenstein. Così, per usare le parole del filosofo Radomir Konstantinović, cominciò la nostra convivenza con il mostro, che continua ancora oggi: il mostro del nazionalismo, infatti, è ancora vivo e vegeto. Si è semplicemente ritirato nella sua grotta per leccarsi le ferite dopo le numerose battaglie perse, in attesa dell’occasione giusta per una nuova strage.

Odio, sciovinismo, violenza, crimini, campi di concentramento, genocidi, povertà, disgregazione sociale, criminalità, omologazione nazionale, riabilitazione dei cetnici (ultranazionalisti serbi monarchici della seconda guerra mondiale), gruppi di milizie volontarie, bellicismo, bombardamenti, isolamento, sanzioni, complottismo, negazione dei crimini, glorificazione di assassini di massa: sono cresciuto in questo contesto. Ma non ho tempo di autocommiserarmi o lamentarmi del mio triste destino, comportamenti fin troppo comuni nel mio paese: tutto sommato me la sono cavata abbastanza bene. Abitavo nel territorio degli invasori, dove non è stata combattuta nessuna guerra. Sono stato fortunato, a differenza di tanti croati, bosniaci o kosovari, che hanno sofferto per il solo fatto di non essere serbi e che hanno perso amici, vicini di casa, genitori e famiglie.

Cercando una spiegazione razionale

Negli ultimi anni della sua vita, Popović scrisse: “Solo dopo aver vissuto ci rendiamo conto di cosa abbiamo vissuto”. Mi rendo conto che questo saggio aforisma vale anche per me, con una piccola variazione: solo una volta diventato adulto, un uomo prova a comprendere ciò che ha vissuto da bambino. Dopo averci provato per decenni, posso dire che non è un compito facile. Dopo aver letto centinaia di pagine, testi ed analisi su ciò che ci è successo, decine di libri intelligenti, ben strutturati e capaci di spiegare quasi tutto, ho ancora la sensazione che niente sia stato chiarito. Ancora peggio: io stesso ho scritto diverse migliaia di pagine sulla distruzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, sul nazionalismo legato alla Grande Serbia, su crimini di guerra e negazionismo, sul ruolo giocato dagli intellettuali e dalla chiesa nella contro-rivoluzione nazionalista, sul revisionismo storico e su decine di argomenti correlati, ma sono ancora tormentato dall’incomprensibilità di quegli orrori, un’incomprensione nella quale abbiamo continuato a vivere nei decenni successivi.

Non sono l’unico ad avere questa sensazione: la pensano come me persone che hanno studiato il dramma della Jugoslavia più a fondo e con più cognizione di causa. Nell’estate del 2000 – dopo decine di interviste e articoli, dopo aver passato anni a prevedere quello che sarebbe successo e ad analizzare ogni aspetto della discesa negli inferi della società serba – Popović raccontò che alcuni suoi amici di lunga data si erano convertiti al lato oscuro, diffondevano odio e incitavano deliberatamente alla guerra e alla violenza. “Hanno stravolto la mia concezione della natura umana. Mi è apparso chiaro che le persone sono capaci di imprevedibili metamorfosi, che le amicizie sono fragili, e che in certe condizioni gli esseri umani possono trasformarsi in mostri. Sto ancora cercando, senza successo, di capire come sia possibile. So che alcune di queste persone cercavano una strada rapida per arrivare al potere, altre si lasciarono trasportare dalla sete di gloria, ed altre ancora erano corrotte, ma ancora non riesco a capire come la ragione, l’onore, la decenza, la compassione umana abbiano potuto estinguersi in modo così repentino”.

Nel libro Kovanje antijugoslovenske zavere (”La nascita del complotto anti-Jugoslavia”), Sonja Biserko fa un’analisi esaustiva del comportamento dell’élite intellettuali e del programma nazionalista serbo e descrive gli eventi dal 1966 al 2006. Dopo un colto e dettagliato resoconto della genesi del nazionalismo della Grande Serbia (lungo quasi 400 pagine), Biserko conclude: “Non può esistere una spiegazione razionale per quello che è successo in Serbia, non solo negli ultimi due decenni ma durante tutto il novecento. Non c’è una spiegazione per tutte le vittime evitabili delle guerre che si sono succedute nei Balcani nel secolo scorso, né per tutti quegli anni di arroganza megalomane”. Per quanto attentamente si studino il male e le sue macabre manifestazioni, e anche se si possono trovare spiegazioni logiche per atti individuali di violenza politica e ideologica, rimane sempre un residuo di irrazionalità che sfida ogni categoria razionale. Un’inquietudine che risuona nel nostro inconscio ripetendo la stessa domanda all’infinito: com’è potuto succedere?

È esattamente di questo di cui parla il protagonista del racconto di Faruk Šehić Pregaženi čovjek (”L’uomo travolto”): “Se qualcuno può spiegarmi che genere di persona si sveglia una mattina nel 1992, tira fuori il fucile dal suo nascondiglio, appende il tricolore serbo con la quadrupla ‘S’ in bella vista sopra la porta di casa, entra in casa del vicino, lo rincorre nel fango, lo fa inginocchiare e, estratta la baionetta, uccide un uomo, il suo vicino, il suo testimone di nozze, un amico di lunga data; se qualcuno potesse spiegarmi tutto ciò razionalmente, frammentando la storia in porzioni semplici, sarebbe più facile per me vivere. Non credo che la risposta esista. Scienza moderna, parapsicologia, religione, metempsicosi: niente e nessuno possiede la formula magica per risolvere questo dilemma che porteremo con noi fino alla tomba.”