Vado a correre

Non prendetemi in giro, ma sto cercando di imparare a correre. La colpa è di un programma recente della Bbc, Mind over marathon, che ha seguito un gruppo di persone, tutte con problemi di salute mentale, che si sono allenate per correre la maratona di Londra.

Venerdì. Ho un nuovo piano, che prevede un breve tragitto in autobus fino al primo tratto di strada pianeggiante da usare come pista da corsa, in su e in giù. Ho anche fatto una playlist di Madonna, puntando sulla nota positiva e ottimista della dance. Il primo pezzo è Vogue, che comincia con quel “What are you looking at?” vagamente accusatorio, che mi ricorda che quando ho detto ai miei figli che andavo a correre, il più piccolo ha ribattuto: “Come, in pubblico? Dove la gente può vederti?”. Ora sono convinta che tutti mi stiano guardando.

Lunedì. Ancora autobus e playlist. La musica di Madonna ti dà una certa carica, e comincio ad atteggiarmi come lei, anche se dopo un po’ mi chiedo se in realtà non mi stia prendendo in giro da sola.

“Quicker than a ray of light” (Più veloce di un raggio di luce), mi canta nell’orecchio.

“Heavier than a sack of potatoes” (Più pesante di un sacco di patate), borbotto.

“Don’t stop me now, don’t need to catch my breath”(Non fermarmi ora, non ho bisogno di riprendere fiato).

Aspetta, però, Madge… uh… dammi un secondo… uh… ho solo bisogno di…

“And when the lights go down and there’s no one left/I can go on and on and on” (E quando le luci si spengono e non c’è più nessuno/ io posso andare avanti e avanti e avanti).

Io non ce la faccio ad andare avanti. Ma sì che ce la faccio.