Contraddizioni familiari

Il giorno che nostra figlia più piccola ha lasciato casa, la persona a cui ho pensato di più è mia mamma. Come al solito si tratta di un miscuglio di emozioni. Il primo pensiero che affiora, e che si ripresenta ogni volta che ci sono novità riguardo uno dei ragazzi è: “Devo chiamare ma…”, prima di riuscire a tornare con i piedi per terra, rendendomi conto che non è possibile.

Com’è possibile che continui a dimenticare, dopo tutti questi anni dalla sua morte, che non posso telefonarle per aggiornarla delle novità?

Il secondo pensiero è una consapevolezza a cui sono arrivata solo recentemente: quando lasciai casa per andare all’università lei deve aver vissuto la stessa esperienza che sto vivendo io adesso. A casa ero io la più piccola, quindi partendo ho lasciato il nido vuoto. E non riesco a evitare di chiedermi qualcosa che a quei tempi non ho minimamente affrontato, ossia: “Cosa avrà provato lei?”.

Senza girarsi indietro

Tutto ciò che ricordo è il mio arrivo a Hull. Non mi ricordo quando ho caricato l’auto e ho lasciato la casa della mia infanzia. Volevo disperatamente andarmene quindi probabilmente avrò gridato “Si parte!!”, senza mai girarmi indietro. Ricordo il momento in cui sono entrata nella mia nuova stanza nei dormitori studenteschi e che, pur dovendo condividere la stanza con qualcun altro, ho pensato: “Evviva! Questa è mia!” e ho cominciato a immaginare come quella stanza sarebbe stato il posto dove dare forma alla mia nuova vita fatta di libertà. Libertà dai miei genitori, questo era tutto ciò che volevo. Non ricordo neanche di averli salutati, né se qualcuno di noi abbia pianto.

Ora, nel momento stesso in cui ho abbracciato la nostra figlia più piccola, le lacrime hanno cominciato a scendere. E mia madre? Avrà pianto anche lei per tutta la via di ritorno da Hull a Brookmans Park, circa quarant’anni fa? Ormai non glielo posso più chiedere.

Appena tornati a casa i miei fecero le valigie per andare in Canada a trovare il fratello di mamma e la sua grandissima famiglia, e immagino che sia stato per loro sia un modo per vivere un’avventura sia un’attività per scacciare via i pensieri.

Niente tempo per il dolore qui. Siamo partiti per i nostri viaggi. Ci siamo fatti forza e via, partiti.