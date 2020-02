Imparare ad amare Madonna

L’ultima volta che ho visto Madonna, è caduta per le scale. Eppure, è risalita con ancor più determinazione e ha continuato il balletto. Anche a me è capitato recentemente di cadere facendo un volo per le scale e quando ho raggiunto il fondo, mentre me ne stavo raggomitolata in posizione fetale, mandando imprecazioni contro Ant Middleton, mi è venuta in mente l’immagine di Madonna.

Mi ci è voluta l’intera serata per riprendermi e, mentre mi medicavo i lividi con un impacco di ghiaccio, varie tazze di tè, due pasticche di paracetamolo e un Valium, ho ripensato a Madonna ai Brit Awards del 2015. Pochi secondi dopo la caduta, era di nuovo sul palco: questo a conferma di quello che tutti noi sappiamo di lei, ossia che ha gli artigli. Sono il simbolo della sua forza e della sua vulnerabilità.

Sono stata a vederla al Palladium, nel centro di Londra, una situazione piuttosto intima per una superstar del suo calibro, ma è stata una sua iniziativa perché doveva recuperare: dieci date precedenti del suo ultimo tour sono state cancellate, compresa la prima di Londra. A quanto pare ha avuto un infortunio e su internet girano delle riprese dei riscaldamenti prima delle prove in cui porta dei tutori elastici alle ginocchia. Quei tutori le stanno divinamente e mi viene da chiedermi perché ancora non li indossiamo come accessorio di moda. Forse presto lo faremo.

Meraviglioso strumento

Comunque, voglio essere totalmente sincera: c’è stato un tempo, anni fa, in cui non amavo granché Madonna. A dir la verità, penso ne fossi invidiosa. Non mi offriva un modello di comportamento ovvio come quello rappresentato dalle mie eroine punk dai capelli nero corvino di fine anni settanta, e trovavo il suo fascino da bionda allo stesso tempo ammaliante e spaventoso. Negli anni ottanta ha riportato in auge il sexy e lavorare per la sua stessa etichetta a volte era davvero avvilente. Il suo stile è diventato il modello ideale per le cantanti pop, e ha relegato molte di noi nell’ombra, facendo sembrare il nostro puritanesimo indie fuori moda e, be’… puritano.

Per un po’ ho pensato anche che non mi piacesse la sua voce, ma guardando indietro ora penso che fossi solo un po’ maligna. Poi a un certo punto sono tornata in me e ho capito quale meraviglioso strumento sia, in grado di aprirsi un varco anche nel più fitto degli arrangiamenti, dominare qualsiasi dance floor e sbucare dalla tua radio, inconfondibile, trionfante e festante. Questi sono gli stati d’animo che le si addicono di più, e questo è ciò a cui mi riferivo prima quando mi sono ho parlato del suo lato duro come un punto di forza e di debolezza insieme.