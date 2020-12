Certo, potrà sembrare un inizio un po’ tetro per una canzone che si chiama Joy (Gioia), ma le mie parole erano volutamente realiste. Quest’anno sento ancora di più la necessità di realismo. Le famiglie non colpite, in un modo o nell’altro, dai risultati di un test per il covid saranno davvero poche. La perdita, l’assenza e l’isolamento saranno la nota oscura che si celerà dietro ogni nostro tentativo di fare festa, ma nonostante questo faremo tutti del nostro meglio per celebrare il Natale.

Dello stesso album fa parte una mia cover di Have yourself a merry little Christmas, il cui testo ancora oggi suona come una premonizione. Scritta durante la guerra, è una canzone che parla di lontananza e separazione, del sogno di Natali futuri e della determinazione a resistere fino a quando il sogno potrà realizzarsi.

Il testo di quella mia canzone prosegue spiegando che la gioia non cancella la tristezza, ma i due stati coesistono ed è proprio la tristezza a farci apprezzare la gioia. “È grazie all’oscurità che riconosciamo la bellezza di un bagliore di luce”. Le ombre, che sempre sono presenti nella vita, spesso sono anche quello che ci spinge a realizzarci e a godere appieno i momenti di gioia, cercando – anche solo per un po’ – di cancellare le tenebre con la luce. “Ecco perché appendiamo in alto le luci”.

Il testo originale fu ritenuto talmente deprimente da subire diverse modifiche; il primo rimaneggiamento arrivò quando Judy Garland la cantò in Incontriamoci a Saint Louis. La prima strofa – Have yourself a merry little Christmas, it may be your last (Ti auguro un felice Natale, potrebbe essere l’ultimo) – fu, forse comprensibilmente, trasformata in quella nota a tutti: Let your heart be light (Che il tuo cuore sia leggero).

Qualche tempo dopo, Frank Sinatra eliminò un’altra nota di malinconia e i versi Through the years we all will be together/If the fates allow/Until then we’ll have to muddle through somehow (Attraverso gli anni staremo sempre insieme se il destino ce lo permette, fino ad allora ce la dovremo cavare in qualche modo) furono alleggeriti diventando Hang a shining star upon the highest bough (Appendi una stella luminosa al ramo più alto).

Del nostro meglio

A me invece la versione originale è sempre piaciuta. Quest’anno più che mai tutti noi dovremo cavarcela in questa situazione difficile, faremo del nostro meglio e ci impegneremo per resistere stoicamente in attesa di tempi migliori. Credo che nessuno sia dell’umore adatto per articoli o trasmissioni su come organizzare un Natale perfetto.

Tutto ciò mi fa venire in mente – seguitemi, abbiate pazienza – il dottor donald Winnicott e le sue teorie sulla genitorialità. Winnicott fu il pediatra che negli anni cinquanta introdusse la nozione di “madre sufficientemente buona”, ossia quella madre che riesce a soddisfare gran parte delle necessità del suo bambino, ma lo fa sempre meno mano a mano che il figlio cresce. Winnicott sosteneva che in realtà una madre sufficientemente buona fosse migliore rispetto a una “madre perfetta”, perché con lei il bambino apprende ad adattarsi al mondo e ad accettare le delusioni che possono capitare per affrontarle al meglio.