Mi dedico al giardinaggio, nonostante il costante rumore nei dintorni. Non è il caso di ricominciare con i lavori di ristrutturazione che stanno facendo vicino casa mia, ve ne ho già parlato in precedenza e non voglio portarmi sfortuna, visto che la mia speranza è che stiano per terminare. Per di più, uno dei lati più negativi di vivere a Londra è che quando una casa viene venduta, ad arrivare non sono i nuovi vicini, ma i muratori.

Ma questo fa parte del pacchetto, in un posto come Londra. C’è anche da dire che il mio giardino non è mai stato molto silenzioso. Viviamo in una via abbastanza piena di attività e, soprattutto negli orari di entrata e uscita delle scuole, si sentono continuamente il rumore del traffico, i clacson e gli schiamazzi dei ragazzini. Il periodo di lockdown del 2020 è stato straordinariamente silenzioso. Con le scuole chiuse e tutti che lavoravano da casa, il rumore delle auto si è ridotto a uno sporadico mormorio e anche i lavori qui vicino avevano rallentato. Mai come in quel periodo ho sentito gli uccelli cantare, ho goduto della pace e ho cominciato a pensare di trasferirmi fuori città.

Ma ora che siamo tornati alla “normalità”, mi domando se ormai il rumore sia parte di me, tanto da non poterne più fare a meno. Non tanto il rumore dei lavori di costruzione – quando saranno finiti per me sarà un sollievo – ma tutto il resto: il frastuono di sottofondo, ossia il suono prodotto dalla gente che va da una parte e dall’altra per svolgere le normali attività della giornata, che vive la sua vita intorno a me. Mi piace, anzi credo che dia maggiore significato al tempo che dedico al giardinaggio. Sento che sto creando e accudendo una sorta di oasi. Fuori da qui, oltre la siepe, regna il ruggito del traffico – macchine, camion, gru ed escavatrici – mentre in questo piccolo angolo di mondo verde costruisco uno spazio sicuro e tranquillo per ciò che ha bisogno di quiete. E con questo intendo anche me stessa.

Una nuova inquilina

Ho trascorso la scorsa estate trasformando il mio giardino in uno spazio più naturale: ho creato un piccolo stagno, ho pensato alle piante che attraggono più le api, lasciando che in alcuni punti l’erba e le piante crescessero incontrollate. Ero un po’ scettica mentre lo facevo, pensavo che fosse solo un esercizio puramente estetico, un confuso tentativo di trovare una cura per dare sollievo alla mia coscienza urbana. Invece i risultati sono stati straordinari: in giardino ci sono molte più api di quante ne avessi mai viste, più farfalle, più falene, insomma più di tutto. Gli insetti pattinatori vanno da una parte all’altra della superficie cristallina dell’acqua, le larve delle damigelle vengono fuori per arrampicarsi sugli steli delle canne e attraversare la fase di metamorfosi, lasciandosi dietro la loro vecchia pelle e le zampe per volare via e assaporare le loro brevi vite. Io ne raccolgo i resti per esaminarli, sono come delle piccole armature. Che miracolo, che mistero: solo un anno fa, non ne sapevo assolutamente nulla.