Nelle ultime tre settimane circa ho ascoltato l’audiolibro di Mark Harris Mike Nichols: a life. Mi ci sono volute tre settimane perché l’audiolibro dura 20 ore, il che potrà sembrare molto tempo, ma in realtà è a malapena sufficiente a contenere tutta l’azione e gli imprevisti che Nichols ha affrontato nella sua vita.

La storia di come è passato dalla commedia dell’improvvisazione al teatro e poi alla regia cinematografica mi ha accompagnato nella mia vita quotidiana di queste settimane, diventandone una sorta di colonna sonora motivatrice: “Guarda, renditi conto di quanto potresti realizzare in una sola vita se solo ti ci dedicassi”.

Così, una gelida mattina, me ne andavo verso la brughiera con il sole che scintillava rifrangendosi sui fili d’erba resi rigidi come lame dal ghiaccio e intanto ascoltavo di Mike – che a quell’epoca si chiamava ancora Mikhail- che a soli sette anni lasciò Berlino e andò a New York per sfuggire ai nazisti, con suo fratello Robert, di soli tre anni, come unica compagnia. Aveva perso tutti i capelli in seguito di una reazione allergica e quando arrivò negli Stati Uniti non sapeva dire nemmeno una parola in inglese, ma fu subito chiaro che niente di tutto ciò lo avrebbe fermato.

La chiamata del cinema

Mentre sedevo sul treno per Newbury, fissando i campi fuori dal finestrino, resi indistinti dalla pioggia, il giovane Nichols faceva squadra con Elaine May e insieme i due davano vita alla commedia satirica moderna. Sono andata a caccia di foto di loro spettacoli e sono rimasta stupefatta dalla loro sagacia e abilità comica mentre impersonavano una coppia che si bacia passandosi da una mano all’altra una sigaretta accesa facendole fare il giro dietro le loro schiene.

La sera dopo ero ai fornelli a preparare un risotto, usando la cassetta del pane come sostegno per il cellulare, e intanto sentivo di quando Nichols ha cominciato a dirigere spettacoli teatrali collaborando con Neil Simon e collezionando un successo dopo l’altro a Broadway e tanti Tony award da riempirci la mensola del caminetto. Poi c’è stata la chiamata da parte del cinema e così si è fatto strada in quel mondo come regista di Chi ha paura di Virginia Woolf?, un film che ha scioccato il pubblico e vinto vari Oscar: un sogno che diventa realtà, non trovate? Ma con il film successivo, Il laureato, Nichols ha creato il modello delle moderne colonne sonore pop usando le canzoni di Simon e Garfunkel per mettere in risalto le scene come nessuno aveva mai fatto prima.