La rivoluzione sardinista

Sant’Antonio da Padova (1195-1231) era in realtà nato a Lisbona. Era discepolo di san Francesco d’Assisi ed è famoso per il suo sermone ai pesci i quali, secondo la leggenda, “sporsero tutti la loro testa fuori dall’acqua, e parvero guardare molto attentamente il volto di sant’Antonio”. Nel giorno che lo celebra, il 13 giugno, tutto il Portogallo festeggia grigliando sardine per strada.

Vado matta per le sardine grigliate ma quando sono stata in Portogallo, a febbraio, ogni portoghese a cui ho chiesto delle sardine mi ha detto: “Non puoi mangiarle fresche in questo periodo, non è la stagione. Nei ristoranti le servono ai turisti ma sono”, e qui inevitabilmente si disegnava sul loro viso una smorfia, “surgelate”. Non volendomi arrendere, ho rivolto la mia attenzione alle sardine in scatola, per le quali il Portogallo è altrettanto famoso.

Napoleone ha inventato un sacco di cose: l’Italia, l’idea di un’Europa unificata e l’egittologia. Ma anche inventato l’industria dell’inscatolamento. Offrì dodicimila franchi a chiunque riuscisse a trovare un metodo per preservare il cibo in modo che il suo esercito potesse trasportarlo nel corso delle campagne militari. Un pasticciere di nome Nicolas Appert ebbe l’idea di scaldare generi commestibili in vasi di vetro sigillati, cinquant’anni prima che Pasteur scoprisse i microbi che li fanno marcire. I britannici adattarono quest’idea ai contenitori in metallo, sigillandoli e saldandoli.

In mani esperte

Le sardine in scatola, economiche e ricche di omega 3, sono state un prodotto basilare per nutrire i soldati fino alla seconda guerra mondiale. Nel Regno Unito le mangiamo sul pane tostato all’ora del tè. In Francia sono servite come antipasti ancora nella loro confezione e sono acquistate in base al loro invecchiamento (quelle di quattro anni sono considerate le più succulente). Il mio fidanzato francese è un appassionato e ogni sei mesi capovolge le scatolette per meglio distribuire l’olio al loro interno.

L’industria del cibo in scatola portoghese ha conosciuto il suo apogeo all’inizio del ventesimo secolo. Centinaia di fabbriche esportavano sardine, sgombri e tonno dell’Atlantico in tutto il mondo. Ma negli anni settanta il settore è crollato quando le aziende francesi hanno cominciato a pescare in Marocco e Tunisia il pesce che vendevano poi inscatolato nel Mercato comune europeo, tagliando fuori i portoghesi, che non vi sarebbero entrati fino al 1986. I porti dei pescatori si svuotarono.

Una mattina d’inverno di un giorno feriale, Olhão, nell’Algarve, era silenziosa, le vele delle barche ammainate, con i mercati pieni di pesce ma senza sardine. Avevo un appuntamento alla Conserveira do Sul, una fabbrica che produce pesce in scatola vicino al piccolo porto dei pescatori.

“Mio nonno ha avviato quest’attività nel 1954”, mi ha detto Jorge Ferreira, il direttore. “All’epoca esistevano quaranta conservifici, oggi sono solo due”.

Mi ha fatto fare un giro dello stabilimento, spiegandomi il processo produttivo. Alcune file di donne stavano tagliando e preparando il pesce.

“Muovono le dita in maniera accurata e abile”, mi ha detto Jorge indicandomi i forni a vapore dove le sardine vengono cucinate prima di essere disposte manualmente nelle scatolette. In alcune fabbriche le sardine vengono preparate da macchine e cucinate durante il processo di sterilizzazione (a 120 gradi per 45 minuti) all’interno dei contenitori, ma secondo Jorge le sardine hanno un sapore migliore se vengono cotte prima.