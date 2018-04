Caso Iuventa, i video che scagionano la nave dell’ong tedesca

Secondo l’accusa che ha prodotto un fascicolo di 500 pagine, in uno di questi episodi gli operatori della Iuventa avrebbero lasciato alla deriva tre imbarcazioni in modo che i trafficanti potessero recuperarle e usarle successivamente in altre traversate. Le principali fonti dell’accusa sono le testimonianze e le foto scattate da un agente dei servizi segreti sotto copertura, imbarcato come personale di sicurezza sulla nave Vos Hestia dell’organizzazione umanitaria Save the children, attiva nello stesso tratto di mare.

Secondo la procura di Trapani, nel settembre del 2016 e nel giugno del 2017 durante i soccorsi di migranti al largo della Libia c’erano stati dei contatti “tra coloro che scortavano gli immigrati fino alla Iuventa e i membri dell’equipaggio della nave”. Anche se hanno agito solo per ragioni umanitarie e senza fini di lucro, riconosce la procura, gli operatori si sarebbero avvicinati troppo alle coste libiche e avrebbero avuto contatti con i trafficanti per delle “consegne pattuite” di migranti.

Lorenzo Pezzani, cofondatore del gruppo di ricerca di oceanografia forense del college Goldsmiths, spiega che ha cominciato a studiare il caso nel settembre del 2017: “Abbiamo cercato di ricostruire cosa era successo durante gli episodi in cui presumibilmente ci sono stati dei contatti con i trafficanti. Abbiamo acquisito tutti gli audio e i video in possesso dell’equipaggio della Iuventa, le comunicazioni con la centrale operativa della guardia costiera italiana e con le altre navi presenti sul posto, e li abbiamo messi in collegamento con altri elementi audio e video raccolti dai giornalisti e da altri soccorritori”. I ricercatori hanno poi incrociato questi dati tenendo conto dello spazio e del momento in cui sono avvenuti i fatti, per ricostruirne la dinamica in modo più accurato.

Per il ricercatore italiano, infatti, le accuse che sono state rivolte alla Iuventa e ad altre ong si basano sulla “decontestualizzazione e l’omissione di alcuni elementi”. E aggiunge: “Se si estrapolano degli elementi fattuali dal contesto e si combinano con informazioni che non c’entrano nulla, si fa una ricostruzione falsa che porta a conclusioni sbagliate”. Il 23 aprile 2018 la corte di cassazione di Roma si dovrà esprimere sul dissequestro della nave Iuventa, ferma da otto mesi per una decisione del giudice per le indagini preliminari di Trapani. Per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non ci sono indagati e non è partito nessun avviso di garanzia.