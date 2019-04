Il tentativo di creare una nuova emergenza rom a Roma

“Hanno minacciato di tirarci addosso delle bottiglie di benzina, ci tiravano dei sassi, avevo paura che succedesse qualcosa ai miei figli”, racconta. “Non uscivamo nemmeno per comprare da mangiare”. Nato e cresciuto in Italia da genitori originari della Bosnia-Erzegovina, Zijo ha lo status di apolide, come molti figli di rom arrivati in Italia durante la guerra dei Balcani. Anche sua moglie e i suoi cinque figli sono nati a Roma, ma non hanno ancora ottenuto la cittadinanza e hanno ancora bisogno di un permesso di soggiorno. I due giovani hanno vissuto per la maggior parte della loro vita nei campi, poi quando si sono sposati e hanno avuto il primo figlio hanno fatto domanda per ottenere una casa popolare. Sono in graduatoria, ma non hanno molti punti e per il momento non hanno nessuna speranza di ottenerla.

La più piccola dei suoi figli ha tre mesi, il più grande ha otto anni e frequenta le scuole elementari di Torre Angela. Ora una delle preoccupazioni di Zijo è assicurare continuità scolastica ai suoi figli: “Vorremmo che avessero un futuro diverso dal nostro. Io e mia moglie siamo cresciuti nei campi e nei centri di accoglienza, trasferiti di continuo da una parte all’altra della città e non siamo riusciti a frequentare le scuole, nessuno dei due ha un impiego”, racconta l’uomo che in passato ha lavorato come trasportatore e al momento è disoccupato, ma si è iscritto a un progetto di ricerca lavoro dell’Anpal, Garanzia giovani.

È ancora spaventato mentre ripensa al tempo trascorso all’interno del centro di accoglienza in cui era stato trasferito insieme a sua moglie e ai suoi cinque figli. Aveva vissuto per sette mesi in un’altra struttura a via Giuseppe Toraldo, a Torre Angela, a pochi chilometri di distanza. “Perché ci vogliono così male? Perché ce l’hanno con noi?”, gli ha chiesto uno dei suoi figli, mentre all’esterno del centro gli abitanti del quartiere davano alle fiamme i cassonetti e calpestavano il pane destinato ai rom ospiti della struttura.

“Abbiamo pensato che volessero ammazzarci”: quando ripensa a quei momenti dentro all’ex ospedale trasformato in centro di accoglienza a via Codirossoni, a Torre Maura – nella periferia orientale di Roma – Zijo ha ancora paura. “Non mi ricordo nemmeno se abbiamo passato in quel centro quattro o cinque giorni, ma sono stati giorni di paura”. Ha 28 anni, ma sembra più grande della sua età.

L’alternativa ai centri sarebbe tornare per strada o nel campo insieme con la famiglia di origine, in container sovraffollati. “Per giorni siamo rimasti come in ostaggio”, continua Zijo. “Alcune famiglie hanno deciso di rinunciare all’accoglienza e hanno trovato una sistemazione a casa di amici, altri ancora sono tornati nei campi, dopo gli attacchi ricevuti”.

Il pomeriggio del 2 aprile, quando un gruppo di 77 rom (tra cui 33 bambini e 22 donne) è arrivato nel centro di accoglienza di Torre Maura, i residenti del quartiere sono scesi in strada per protestare. Il centro era un’ex struttura sanitaria riconvertita, in cui erano stati trasferite le famiglie provenienti da un altro centro di Torre Angela, chiuso per diverse irregolarità. In serata i residenti hanno cominciato a protestare violentemente.

Poco dopo è arrivata una delegazione di Casapound, guidata da Mauro Antonini, quindi un gruppo di Forza nuova. I militanti hanno gettato a terra i panini destinati ai rom e li hanno calpestati, dicendo “Zingari, dovete morire di fame”. Nella notte tra il 2 e il 3 aprile, il comune ha deciso di ricollocare temporaneamente le persone in altri centri della capitale.

Alla riunione di emergenza convocata dal municipio sono intervenuti a sorpresa anche alcuni abitanti di Torre Maura, che hanno minacciato di protestare a oltranza se le famiglie non fossero state spostate. “Sono intervenuta questa notte per evitare che la situazione degenerasse. C’era un clima molto pesante, di odio”, ha detto la sindaca Virginia Raggi per spiegare la decisione di spostare le famiglie, presa dall’amministrazione capitolina. Ma molti l’hanno criticata, dicendo che ha dato un segnale di debolezza di fronte alle minacce e alle violenze strumentalizzati da gruppi dell’estrema destra.

“La cosa grave è che per due giorni queste persone sono rimaste in uno stato di segregazione, non potevano uscire, non ricevevano da mangiare”, commenta Paolo Ciani della Comunità di sant’Egidio che da anni si occupa dei rom nella capitale, consigliere regionale di Centro solidale. “Si è parlato molto di guerra tra poveri, ma non mi sembra che questa sia una giusta definizione: è evidente che non sono queste presenze a creare il problema delle periferie o ad acuirlo”, continua. “La vicenda di Torre Maura è particolarmente grave perché ha visto protagoniste delle persone che sono a Roma da molti anni, alcune sono anche nate in città. Molte di loro avevano già subìto sgomberi e ingiustizie da parte dell’amministrazione, come lo sgombero del Camping River che li aveva lasciati per strada la scorsa estate”, racconta il consigliere regionale. “Ma si è parlato di loro come fossero stranieri, persone appena arrivate, questo anche per colpa di forze razziste che li descrivevano come se fossero degli estranei”, conclude.

Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo per danneggiamenti e minacce aggravate dall’odio razziale. Alcuni hanno raccontato di aver visto mazze chiodate nascoste dietro ai cassonetti e di una protesta che è sembrata tutt’altro che spontanea. Anche la malavita locale avrebbe avuto un ruolo nell’organizzazione della protesta.

Il deputato di Più Europa Riccardo Magi ha promesso di chiedere conto al ministero dell’interno per la gestione dell’ordine pubblico durante le proteste: “Per almeno due giorni abbiamo visto manifestanti spingersi proprio a ridosso del cancello del centro di accoglienza, in barba a qualsiasi norma di precauzione e sicurezza, rivolgendo alle persone ospitate insulti e gravi minacce regolarmente riprese dai media. C’è chi dalla recinzione della struttura ha gridato ‘ti taglio la gola’ all’indirizzo di minorenni. Non è ammissibile in un paese democratico tollerare fatti del genere, che sono dei reati e come tali dovrebbero essere perseguiti. Perché è stato consentito? Perché non è stato isolato il centro accoglienza per garantire il diritto di manifestare e al contempo la sicurezza e la dignità delle persone accolte?”.

Il 3 aprile, durante i trasferimenti da Torre Maura ad altri centri, gli operatori della Sala operativa sociale hanno raccontato di essere stati pedinati, alcuni di loro si sono spaventati per una situazione particolarmente tesa. Uno dei problemi per l’amministrazione è stato trovare in tempi rapidi delle sistemazioni di emergenza nei centri di accoglienza che potessero ospitare anche dei bambini e che non costringessero a separare i nuclei familiari. A Roma, infatti, molti centri di prima accoglienza hanno posti solo per donne con bambini e questo costringe gli operatori sociali a separare i nuclei familiari, inoltre questo tipo di centri ospitano molte persone senza dimora e non sono sistemazioni ideali per delle famiglie con figli minorenni. Si tratta in ogni caso di sistemazioni provvisorie.