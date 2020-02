Il limbo dei profughi siriani rifiutati dal Libano e in pericolo in Siria

La televisione è accesa nella tenda dove vive la donna insieme a suo marito, Mohammad Fauzi, e ai loro figli. È sintonizzata su un canale siriano, c’è un generale che parla. Anche se tutti dicono che la guerra è finita, che per i profughi siriani in Libano è tempo di tornare a casa, a Idlib si sta ancora combattendo e mezzo milione di persone stanno lasciando le loro case per sfuggire ai bombardamenti. Un vero e proprio esodo, secondo tutte le organizzazioni umanitarie , uno dei più consistenti dall’inizio del conflitto nel 2011, una guerra che secondo l’Unhcr ha causato 5,5 milioni di profughi e 6,6 milioni di sfollati interni in nove anni.

Come si racconta la guerra ai figli? Rima al Marei non ne parla quasi mai, non ama ricordare quello che si è lasciata alle spalle il giorno che ha chiuso la sua casa di Homs, in Siria. Ora fatica anche a immaginare quel posto dove ha vissuto per tutta la vita, sa che è stato bombardato, è distrutto, un cumulo di macerie. La casa dove sono nati cinque dei suoi sei figli è solo un ricordo, sempre più sbiadito, una fotografia vecchia di nove anni. La sua famiglia è stata tra le prime, nel 2011, a scappare da quella che è stata la culla della rivoluzione, Homs. Nella città, infatti, si sono svolte le prime imponenti manifestazioni contro Bashar al Assad, seguite da pesanti combattimenti tra esercito governativo e ribelli: l’assedio è durato anni fino a quando la città è tornata sotto il controllo del governo nel 2014.

Per uscire dal paese hanno preso un taxi, poi hanno continuato a piedi, affidandosi a dei trafficanti. Homs è lontana solo ottanta chilometri, un’ora e mezzo di strada dalla tenda in cui abita ora. Quando sono arrivati in Libano hanno pensato che sarebbe stata una questione di qualche mese e poi sarebbero tornati a casa, invece vivono qui da nove anni. All’inizio avevano affittato una casa, ma poi i risparmi sono finiti e da allora sono costretti a stare in una tenda. L’immagine delle difficoltà economiche della famiglia sono il lucchetto con cui Rima al Marei ha sigillato la dispensa con il cibo, per impedire ai suoi figli di consumare le provviste. “Abbiamo vissuto per anni con i contribuiti delle Nazioni Unite, in Libano non ci sono lavori che possiamo fare tranne i braccianti agricoli durante la raccolta delle olive”, racconta Fauzi, che al momento però lavora come autista di uno scuolabus. Ogni giorno fa il giro dei campi, prende i bambini e li porta nel doposcuola gestito da un’organizzazione non governativa europea.

Senza documenti

Non è mai stata facile la vita dei profughi siriani in Libano, un paese che porta ancora le ferite di una guerra civile finita nel 1990 e che, dopo la fine del conflitto, è stato occupato dalle truppe siriane fino al 2005, sempre in qualche modo influenzato dalla situazione nei paesi limitrofi, in particolare da Damasco. Anche per questo, l’arrivo massiccio di profughi siriani a partire dal 2011 ha provocato reazioni contrastanti, in parte di rifiuto. Alcune comunità hanno accolto con simpatia i nuovi arrivati, ma quando è diventato evidente che la guerra in Siria non si sarebbe conclusa nell’immediato, sempre più libanesi hanno considerato i profughi come una minaccia e una fonte d’instabilità.

Nel 2014 il governo libanese ha cominciato ad adottare misure per scoraggiarne l’arrivo: ha vietato la costruzione di campi ufficiali per i siriani e nel 2015 ha imposto all’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) di non registrare i nuovi arrivati e inoltre ha quasi completamente vietato ai profughi già registrati di lavorare.

Il Libano è il paese con il più alto numero di profughi pro capite del mondo e non aderisce alla convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951. I profughi, quindi, non possono chiedere asilo, né possono ambire a ottenere lo status di rifugiato, ma anche ottenere un normale permesso di soggiorno è sempre più complicato. Mancano anche le parole: i profughi siriani non sono “rifugiati”, per le autorità sono semplicemente “sfollati”, molti di loro sono senza documenti.