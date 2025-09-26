In fondo alla piazza c’è un parcheggio che si apre su un belvedere da cui si può ammirare il paesaggio dolce e rassicurante delle colline marchigiane: campi ordinati, alberi sparsi. In questa piazza a pochi passi dal duomo di Fermo, uno dei borghi più belli delle Marche, la mattina del 22 settembre si sono svolte le manifestazione degli studenti in solidarietà con la popolazione di Gaza. Poi in serata è arrivato il presidente della regione Francesco Acquaroli (di Fratelli d’Italia), che ha deciso di chiudere la campagna elettorale per le regionali del 28 e 29 settembre tra Fermo e Macerata, due dei capoluoghi in cui la destra è data per vincente. I suoi sostenitori si sono seduti con delle sedie di plastica nella piazza, mentre Acquaroli cominciava ad arringare.

Proprio a Fermo, e ad Ancona, si decideranno probabilmente le elezioni, che saranno un banco di prova sia per il governo di destra guidato da Giorgia Meloni sia per la coalizione di centrosinistra, riunita nelle Marche in un campo larghissimo che va dal centro a Rifondazione comunista e comprende il Movimento 5 stelle.

Le Marche sono una regione tradizionalmente “rossa”, che dopo 27 anni di amministrazioni di centrosinistra ha eletto nel 2020 una giunta di destra. Ora il centrosinistra spera di riconquistarla come è successo in Umbria e in Sardegna. È anche la prima delle sette regioni che andranno alle urne per il rinnovo del consiglio regionale in autunno, ed è una di quelle dove l’esito è più incerto. Se la destra dovesse perdere, potrebbe essere interpretato come un fallimento della presidente del consiglio Giorgia Meloni, che deve già affrontare una crisi interna dopo le grandi manifestazioni per Gaza a cui hanno partecipato migliaia di persone.

A pochi giorni dal voto nelle Marche, i sondaggi prevedono un testa a testa tra il presidente uscente Francesco Acquaroli – cinquant’anni, ex sindaco di Potenza Picena e delfino di Giorgia Meloni con un passato nel Fronte della gioventù – e il democratico Matteo Ricci, 51 anni, ex sindaco di Pesaro. Alcuni sondaggi danno Acquaroli leggermente in vantaggio. Ma la verità è che molto dipenderà dal 30 per cento di elettori che si è astenuto alle ultime consultazioni.

A Fermo la sera del comizio sono venuti a sostenere Acquaroli molti amministratori locali, compreso il sindaco Paolo Calcinaro, avvocato, al suo secondo mandato alla guida di questa città di 35mila abitanti e ora candidato alle regionali con la destra. Calcinaro era stato consigliere e poi vicesindaco in giunte di sinistra, ma nel 2015 ha battuto il centrosinistra locale formando una lista civica. Oggi la destra punta sulla sua popolarità e sul suo radicamento nel territorio per spostare voti a Fermo e nella provincia.