Le innovazioni di Singapore per risparmiare l’acqua

Gli esperti dicono che quasi metà di quella che arriva a Singapore proviene dal fiume Johor, in Malaysia, grazie a una serie di accordi stipulati nel 1927. Quello in vigore scadrà nel 2061 e da anni alimenta dissapori tra i due paesi per via dei prezzi. La città-stato compra quasi quattromila litri d’acqua per 3 sen – meno di un decimo di centesimo di euro. Un prezzo “ridicolo”, secondo il primo ministro malese. Tanto più che Singapore la rivende purificata alla Malaysia per 50 sen.

Tutti i giorni, dopo una corsa mattutina, Adam Reutens-Tan si rinfresca sotto una doccia da campeggio fissata al soffitto del suo bagno. La doccia utilizza solo quattro litri d’acqua ed è uno degli strumenti con cui la famiglia Reutens-Tan partecipa a un progetto nazionale che entro il 2030 dovrebbe ridurre dell’8 per cento il consumo quotidiano di acqua a Singapore. Oggi i suoi abitanti ne consumano 141 litri al giorno a testa, l’equivalente, secondo l’università di Harvard, di quella usata negli Stati Uniti per due docce da otto minuti ciascuna.

Le alternative “Continuiamo a parlare di quanto sia importante, ma il settore idrico è tra quelli in cui la cooperazione è più scarsa”, spiega Dechen Tsering, responsabile del programma per l’ambiente delle Nazioni Unite che si occupa di Asia e Pacifico.

Dalle dispute tra paesi confinanti lungo il corso del fiume Mekong ai rischi per le falde in India, e alle carenze sempre più estreme in megalopoli come Giacarta e Manila, l’acqua sta diventando un tema divisivo nel dibattito politico dell’area.

All’inizio di quest’anno i leader dei due paesi hanno accettato di valutare un arbitrato per mettere fine a uno scontro in corso da mesi. Conflitti di questo tipo sono sempre più frequenti in Asia, dove quasi metà della popolazione vive nei bacini idrografici di appena dieci fiumi. Tra questi, in quattro diminuirà sensibilmente la portata nei prossimi cinquant’anni, secondo il think tank China water risk .

Inoltre, Singapore invita i cittadini a non utilizzare il tubo per lavare l’auto con la pompa, a non lasciare aperti i rubinetti mentre lavano i piatti e a fermare il getto della doccia mentre si insaponano. Reutens-Tan e la sua famiglia hanno deciso di collaborare al massimo. “Quando vivevamo in Australia la nostra casa era molto vecchia e la temperatura dell’acqua non era costante”, racconta Adam, 42 anni, che vive insieme alla moglie e ai due figli in un palazzo residenziale nel distretto di Hougang.

“Così ho acquistato una doccia da campeggio e ho cominciato a usarla sia d’estate sia d’inverno. Mi sono accorto che così riducevamo moltissimo il consumo”.

I Reutens-Tan fanno docce da cinque minuti, utilizzano l’acqua nebulizzata per lavare i pavimenti e cucinano i pasti in un’unica pentola per lavare meno cose. Ogni componente della famiglia usa una tazza per lavarsi i denti. La bolletta dimostra che i Reutens-Tan consumano meno di metà dell’acqua rispetto alla media di Singapore.

“Siamo molto lontani dall’indipendenza idrica. Dipendiamo pesantemente dalla Malaysia”, spiega Adam, che il mese scorso ha partecipato con la famiglia a un corso per il risparmio delle risorse idriche. “Essere indipendenti è fondamentale”, spiega.

Questo è precisamente l’obiettivo di Singapore. L’amministrazione sta portando avanti uno dei progetti più ambiziosi a livello mondiale. Secondo i dati dell’agenzia idrica nazionale (Pub) il paese utilizza attualmente 1,95 miliardi di litri d’acqua al giorno, abbastanza da riempire 782 piscine olimpioniche. Il consumo delle famiglie rappresenta quasi metà del totale.

Rubinetti nazionali

Nei prossimi quarant’anni queste cifre rischiano di raddoppiare a causa della crescita della popolazione. Fin dall’indipendenza, mezzo secolo fa, Singapore ha riconosciuto l’importanza di diversificare l’approvvigionamento idrico. Oggi lo fa grazie a quattro “rubinetti nazionali”: le riserve piovane, il riciclo, la dissalazione e l’importazione.

I tentativi di aumentare le riserve sono cominciati dieci anni fa con l’introduzione di sanzioni durissime per chi butta rifiuti nei fiumi e con la pulizia dei corsi d’acqua. Tutto questo in un paese dove un tempo si diceva che i ciechi potessero “vedere” i fiumi a causa del loro tanfo. Singapore ha investito molto anche in un sistema di dighe e drenaggio sotterraneo. Oggi nella città-stato ci sono 17 bacini che raccolgono la pioggia che cade su due terzi del territorio.