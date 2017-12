La crisi del Venezuela vista da chi è scappato in Italia

I numeri della crisi in Venezuela sono impressionanti. Secondo l’Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), studio realizzato dalla fondazione Bengoa , nel 2016 il 32,5 per cento della popolazione ha consumato due o meno pasti al giorno, nel 2015 era l’11,3 per cento. La Caritas parla di una popolazione che nel 52 per cento dei casi vive in povertà estrema; mentre secondo il ministero della salute venezuelano , più di 11mila bambini con meno di un anno sono morti nel 2016 per cause legate alla mancanza di medicine, di macchinari, di controlli maggiori. Mancano antibiotici contro le infezioni come la ciprofloxacina e la clindamicina, l’adrenalina per gli interventi chirurgici e gli strumenti necessari per le analisi del sangue.

I numeri e la storia della crisi “Il mio paese sta attraversando una crisi violenta”, mi spiega. La sua fortuna era che, lavorando in un ristorante, riusciva a mangiare qualcosa, ma alla sua famiglia e a molti suoi amici non andava altrettanto bene. “I forni fanno il pane una volta al giorno e bisogna fare code infinite per poter comprare uno o al massimo due pezzi”, racconta.

Marcos, 31 anni, si è lasciato alle spalle tutto questo. Lo incontro vicino a via Padova, a Milano, dove da tre mesi vive con un suo parente. A ottobre gli è scaduto il visto turistico e ha cominciato il lento percorso per ottenere l’asilo. In Venezuela ha lasciato gli amici e la famiglia, tra cui il padre che soffre di un’infezione polmonare.

Il valore del bolivar è crollato negli ultimi mesi, ad agosto l’inflazione era del 1.600 per cento . Le banconote sono ormai carta straccia e questo ha spinto il governo di Nicolás Maduro a introdurre biglietti da mille, cinquemila, diecimila e ventimila bolivar. Con i vecchi tagli non si riusciva a comprare più nulla, ma neanche con i nuovi la situazione sembra migliorata. I prezzi sono alle stelle, e anche chi ha grandi quantità di denaro può rimanere a mani vuote perché in molti casi sono i beni stessi a mancare.

Quando nel giugno scorso Marcos ha deciso di andarsene dal Venezuela, ha voluto organizzare un’ultima serata con i suoi amici. Si sono dati appuntamento in una discoteca nel centro di Maracay, città a poco più di cento chilometri dalla capitale Caracas, e ognuno di loro si è presentato con tracolle piene di bolivar, la valuta nazionale. Per riuscire a entrare nel locale, il gruppo di amici ha dovuto pagare con una mazzetta di banconote che sarà stata spessa una decina di centimetri, da come mi fa segno Marcos.

Questa situazione va avanti da molti anni, e si collega alle fragilità che già contraddistinguevano il Venezuela di Hugo Chávez. Eletto presidente nel 1999, Chávez aveva approfittato dell’alto prezzo del petrolio – di cui il paese è tra i massimi esportatori al mondo – per esaudire la promessa di un vasto piano di ridistribuzione delle ricchezze. Ha nazionalizzato le principali industrie, avviato programmi di alfabetizzazione e finanziato migliaia di cliniche per poveri. Il tutto, però, senza preoccuparsi della dipendenza dal greggio. E così, quando il prezzo del petrolio è crollato, è crollato anche il paese.

“L’economia del Venezuela dipende per il 95 per cento dalla produzione e dalla vendita del petrolio della Petróleos de Venezuela, l’azienda petrolifera statale”, mi spiega Antonella Mori, docente di macroeconomia all’università Bocconi e all’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). “Tra il 2014 e il 2015 i prezzi del greggio sono crollati da 120-140 dollari a barile a 50, e così le entrate del paese si sono dimezzate, costringendolo a esaurire le sue riserve di dollari”.

Nuovo presidente, vecchi problemi

Chávez è morto il 5 marzo 2013, quando la situazione stava per precipitare. Maduro, che lo stesso Chávez aveva designato come suo erede, si è trovato fin da subito a dover porre rimedio al tracollo. Tuttavia, il governo ha continuato a spendere stampando nuova moneta, non utilizzabile per gli acquisti all’estero.

“Per un paese da sempre abituato a importare beni primari come medicine e alimentazione, quella che era una crisi economica è diventata in breve tempo una crisi sociale”, continua Mori. Decine di manifestazioni di piazza hanno accompagnato il mandato di Maduro sin dall’inizio. Nel 2016, milioni di persone avevano firmato per poter organizzare un referendum e destituirlo, ma il Consiglio nazionale elettorale (Cne) ha fermato l’iniziativa. La situazione è precipitata nella primavera di quest’anno, quando il tribunale supremo di giustizia ha esautorato l’assemblea nazionale, controllata dal 2015 dall’opposizione, conferendo di fatto i poteri legislativi a Maduro. Centinaia di migliaia di persone si sono riversate nelle strade chiedendo le sue dimissioni, la comunità internazionale ha criticato la mossa e il presidente ha dovuto fare marcia indietro.

Marcos era tra i manifestanti e ci tiene a mostrarmi i video che ha girato con il telefono: lacrimogeni, camionette in fiamme, manganellate. “Quando sono cominciate le proteste pensavo che qualcosa sarebbe cambiato, era troppa la gente in strada”, mi racconta mentre scorre la sua interminabile galleria multimediale, “invece niente, anzi il governo è riuscito a peggiorare ulteriormente le cose”.

Il 4 agosto si è insediata la nuova assemblea costituente, voluta da Maduro e contestata dalle opposizioni perché “interamente composta da persone leali al governo”, come ha scritto il Guardian. Il 15 ottobre si è votato alle elezioni regionali, e il partito di Maduro è riuscito a conquistare 17 governatorati su 22.

L’unica alternativa

Le manifestazioni sono continuate e il bilancio è diventato tragico: tra aprile e agosto ci sono stati più di 130 morti, diecimila feriti e tremila arresti, tra cui 500 oppositori politici. Anche alcuni amici di Marcos sono stati arrestati, sia durante le manifestazioni, sia nel corso dei rastrellamenti casa per casa compiuti dalla Guardia nacional.

Per Marcos e per molti altri ragazzi, andarsene è diventata l’unica alternativa, sia per ricostruirsi una vita al di fuori del caos del paese, sia per aiutare i familiari grazie alle rimesse.

Quando gli chiedo se conosce qualcun altro che è partito, sorride e mi mostra il telefono. Sullo schermo compare un piccolo mappamondo con i fusi orari, ognuno indica la località dove si trova un suo amico. Santiago del Cile, Lima – il Perù ha creato visti speciali per accogliere i venezuelani in fuga dalla crisi – Bogotà, Santo Domingo, Panama City, Madrid.

Una diaspora

Come Marcos, anche Luis è arrivato a Milano dal Venezuela nel luglio scorso. Ha 26 anni e una laurea in economia. L’azienda automobilistica dove lavorava, a Caracas, ha licenziato il 90 per cento del personale perché non aveva più alluminio per portare avanti la produzione. Una cosa simile era successa nel 2016 alla fabbrica della Coca-Cola, costretta a interrompere la catena di montaggio per assenza di zucchero. Disoccupato e con i genitori in pensione, Luis ha raggiunto uno zio in Italia e qui, con il permesso turistico, ha cominciato a fare lavoretti per inviare soldi alla famiglia. Lo incontro allo spazio Oberdan di Milano, durante un meeting organizzato dall’Associazione venezuelani in Lombardia.

“Tra due settimane mi scadrà il visto turistico. Se chiedo asilo politico qui non potrò tornare dalla mia famiglia per anni, se invece rientro in Venezuela dovrò ricominciare una vita infernale”, mi spiega, facendomi poi una lunga lista di suoi amici emigrati negli Stati Uniti, in Europa e in Australia. “Ci sono giorni in cui fin dall’alba ti ritrovi in fila fuori dai supermercati”, racconta, “per poi scoprire, dopo ore, che quel giorno non hanno nulla da venderti, oppure che non ti puoi permettere certe cose, come i prodotti per l’igiene personale, per esempio, che costano tantissimo”.

I soldi che Luis riesce a inviare alla famiglia lo tranquillizzano fino a un certo punto: “Oggi in Venezuela puoi anche avere i soldi, ma spesso non servono perché i beni di prima necessità non riesci comunque a comprarli, per il semplice fatto che non ci sono”, continua. “Il Venezuela è come una piramide, puoi essere in alto o in basso, ma la crisi ti colpisce comunque. Ricco o povero, fa poca differenza”.

Marcos e Luis sono tasselli di un mosaico di cui fanno parte migliaia di altri venezuelani arrivati in questi anni in Italia. “Solo nella seconda metà di settembre a Raiano, un paesino di quasi tremila abitanti in Abruzzo, dal Venezuela sono arrivati in sedici. Molti hanno passaporto italiano, altri vengono con il permesso turistico per poi provare a restare in qualche modo”, mi spiega Edoardo Leombruni, presidente dell’Associazione latinoamericana Italia onlus, descrivendo una diaspora che negli ultimi anni ha coinvolto dal milione e mezzo ai tre milioni di venezuelani in tutto il mondo.